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    Джокович сыграет с дель Потро в финале US Open

    US Open ATP Новак Джокович  Кеи Нисикори
    Серб Новак Джокович вышел в финал турнира «Большого шлема» US Open. В трех сетах он переиграл японца Кеи Нишикори — 6:3, 6:4, 6:2.

    Новак Джокович
    Новак Джокович
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    Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты. Джокович записал в свой актив 3 эйса, сделал 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 17 брейк-пойнтов. На счету Нисикори 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки, также он не реализовал ни одного брейка из двух.

    В финале турнира Джокович сыграет с Хуаном Мартином дель Потро.

    Стоит отметить, что для Джоковича это будет восьмой финал US Open. На его счету всего две победы на Открытом чемпионате США (2011, 2015). Также финал US Open-2018 станет для серба 23-м среди турниров «Большого шлема». 0

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