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    Касаткина и Звонарева преодолели первый круг US Open

    WTA US Open Вера Звонарева Дарья Касаткина
    Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась во второй раунд Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

    Дарья Касаткина
    Дарья Касаткина
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    Россиянка в матче первого круга в трех сетах победила венгерку Тимю Бабош — 6:4, 5:7, 6:4.

    Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты. 21-летняя уроженка Тольятти, занимающая 11-е место в рейтинге WТА, исполнила 4 эйса, допустила 4 двойных ошибки, реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. Бабош выполнила 5 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16.

    Следующей соперницей российской теннисистки будет белоруска Александра Соснович.

    Россиянка Вера Звонарева вышла во второй круг турнира «Большого шлема» US Open. В трех сетах она переиграла соотечественницу Анну Блинкову — 6:2, 6:7 (6:8), 7:5.

    Поединок продолжался 2 часа 54 минуты. Звонарёва выполнила 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и использовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Блинковой 3 подачи навылет, 11 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

    За выход в третий круг соревнований Звонарева поспорит с белоруской Ариной Соболенко. 0

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