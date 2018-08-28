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    US Open. Южный сыграет с Багдатисом, Касаткина — с Бабош

    Обзор второго соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису

    US Open WTA ATP Новак Джокович  Маркос Багдатис Михаил Южный Елена Остапенко Саманта Стосур Андреа Петкович Каролин Возняцки Дарья Касаткина Вера Звонарева Маргарита Гаспарян Анжелик Кербер Екатерина Александрова Янина Викмайер Петра Квитова
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    Каролин Возняцки
    Каролин Возняцки
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    Во вторник, 28 августа, на US Open,заключительном турнире «Большого шлема» сезона-2018, продолжаются матчи первого круга.
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    Мужчины

    Новак Джокович (Сербия) — Мартон Фучович (Венгрия) 20:30 мск

    Питер Полански (Канада) — Александр Зверев (Германия) 21:00 мск

    Маркос Багдатис (Кипр) — Михаил Южный (Россия) 21:30 мск

    Женщины

    Петра Квитова (Чехия, 5) — Янина Викмайер (Бельгия) — 6:1, 6:4

    Чешка Петра Квитова вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

    Чешская теннисистка, посеянная под 5-м номером, на старте турнира обыграла за час и 12 минут Янину Викмайер (Бельгия) — 6:1, 6:4.

    Следующей соперницей Квитовой станет китаянка Ван Яфань, взявшая верх над Анной-Каролиной Шмидловой (Словакия) со счетом 6:1, 3:6, 6:4.

    Елена Остапенко (Латвия) — Андреа Петкович (Германия) — 6:4, 4:6, 7:5

    Латвийка Елена Остапенко вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису, проходящего в Нью-Йорке.

    В первом круге US Open латвийская теннисистка за 2 часа и 18 минут взяла верх над немкой Андреа Петкович со счётом 6:4, 4:6, 7:5.

    Остапенко 5 раз подала навылет, допустила 11 двойных и 60 невынужденных ошибок, активно выиграла 38 розыгрышей и сделала 7 брейков.

    Петкович записала в актив 6 эйсов и 17 виннеров при 8 двойных и 32 невынужденных, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.

    Следующей соперницей Остапенко станет американка Тэйлор Таунсенд, переигравшая соотечественницу Аманду Анисимову — 3:6, 6:4, 6:3.

    Победительница Roland Garros-2017 еще ни разу не доходила в Открытом чемпионате США дальше третьего круга.

    Каролин Возняцки (Дания) — Саманта Стосур (Австралия) — 6:3, 6:2

    Вторая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки вышла во второй круг заключительного турнира «Большого шлема» сезона-2018 — Открытого чемпионата США.

    В первом круге US Open датская теннисистка за час и 25 минут победила австралийку Саманту Стосур со счётом 6:3, 6:2.

    Возняцки выполнила 2 эйса, совершила 1 двойную ошибку, 11 «виннеров» и 12 невынужденных ошибок, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 9.

    Стосур совершила по 8 подач навылет и двойных ошибок, активно выиграла 25 розыгрышей при 34 невынужденных и выиграла 1 гейм на подаче соперницы.

    Во втором круге соперницей Возняцки станет украинка Леся Цуренко, которая ранее уверенно переиграла бельгийку Элисон ван Эйтванк — 6:3, 6:2.

    Су-Вэй Се (Тайвань) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:3, 4:6, 6:3

    Россиянка Екатерина Александрова не смогла пробиться во второй круг турнира US Open-2018, проходящего в Нью-Йорке.

    В матче 1-го круга Открытого чемпионата США российская теннисистка в трех сетах уступила Си Су-вэй из Тайваня — 3:6, 6:4, 3:6.

    Во втором круге Си Сувэй сыграет с победителем встречи между словачкой Доминикой Цибулковой и голландкой Аранчей Рус.

    Маргарита Гаспарян (Россия) — Анжелик Кербер (Германия) 20:10 мск

    Вера Звонарева (Россия) — Анна Блинкова (Россия) 22:00 мск

    Тимеа Бабош (Венгрия) — Дарья Касаткина (Россия) 22:00 мск 0

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