US Open. Южный сыграет с Багдатисом, Касаткина — с Бабош

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Во вторник, 28 августа, на US Open,заключительном турнире «Большого шлема» сезона-2018, продолжаются матчи первого круга.

Мужчины

Новак Джокович (Сербия) — Мартон Фучович (Венгрия) 20:30 мск

Питер Полански (Канада) — Александр Зверев (Германия) 21:00 мск

Маркос Багдатис (Кипр) — Михаил Южный (Россия) 21:30 мск

Женщины

Петра Квитова (Чехия, 5) — Янина Викмайер (Бельгия) — 6:1, 6:4

Чешка Петра Квитова вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

Чешская теннисистка, посеянная под 5-м номером, на старте турнира обыграла за час и 12 минут Янину Викмайер (Бельгия) — 6:1, 6:4.

Следующей соперницей Квитовой станет китаянка Ван Яфань, взявшая верх над Анной-Каролиной Шмидловой (Словакия) со счетом 6:1, 3:6, 6:4.

Елена Остапенко (Латвия) — Андреа Петкович (Германия) — 6:4, 4:6, 7:5

Латвийка Елена Остапенко вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису, проходящего в Нью-Йорке.

В первом круге US Open латвийская теннисистка за 2 часа и 18 минут взяла верх над немкой Андреа Петкович со счётом 6:4, 4:6, 7:5.

Остапенко 5 раз подала навылет, допустила 11 двойных и 60 невынужденных ошибок, активно выиграла 38 розыгрышей и сделала 7 брейков.

Петкович записала в актив 6 эйсов и 17 виннеров при 8 двойных и 32 невынужденных, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.

Следующей соперницей Остапенко станет американка Тэйлор Таунсенд, переигравшая соотечественницу Аманду Анисимову — 3:6, 6:4, 6:3.

Победительница Roland Garros-2017 еще ни разу не доходила в Открытом чемпионате США дальше третьего круга.

Каролин Возняцки (Дания) — Саманта Стосур (Австралия) — 6:3, 6:2

Вторая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки вышла во второй круг заключительного турнира «Большого шлема» сезона-2018 — Открытого чемпионата США.

В первом круге US Open датская теннисистка за час и 25 минут победила австралийку Саманту Стосур со счётом 6:3, 6:2.

Возняцки выполнила 2 эйса, совершила 1 двойную ошибку, 11 «виннеров» и 12 невынужденных ошибок, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 9.

Стосур совершила по 8 подач навылет и двойных ошибок, активно выиграла 25 розыгрышей при 34 невынужденных и выиграла 1 гейм на подаче соперницы.

Во втором круге соперницей Возняцки станет украинка Леся Цуренко, которая ранее уверенно переиграла бельгийку Элисон ван Эйтванк — 6:3, 6:2.

Су-Вэй Се (Тайвань) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:3, 4:6, 6:3

Россиянка Екатерина Александрова не смогла пробиться во второй круг турнира US Open-2018, проходящего в Нью-Йорке.

В матче 1-го круга Открытого чемпионата США российская теннисистка в трех сетах уступила Си Су-вэй из Тайваня — 3:6, 6:4, 3:6.

Во втором круге Си Сувэй сыграет с победителем встречи между словачкой Доминикой Цибулковой и голландкой Аранчей Рус.

Маргарита Гаспарян (Россия) — Анжелик Кербер (Германия) 20:10 мск

Вера Звонарева (Россия) — Анна Блинкова (Россия) 22:00 мск

Тимеа Бабош (Венгрия) — Дарья Касаткина (Россия) 22:00 мск 0