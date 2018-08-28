Стивенс начала защиту титула на US Open с победы над Родиной

Слоан Стивенс
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В матче первого круга американская теннисистка за час и 15 минут обыграла россиянку Евгению Родину в двух партиях — 6:1, 7:5.
Стивенс использовала 4 брейк-пойнта из 8, 24 раза пробила навылет и допустила 22 невынужденные ошибки.
На счету Родиной 1 двойная ошибка, 1 реализованный брейк-пойнт из 5, 11 «виннеров» и 17 невынужденных.
Следующая соперница американки станет известна по итогам матча между Катинкой фон Дайхман (Q) из Лихтенштейна и украинкой Ангелиной Калининой (Q). 0