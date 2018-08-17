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    Макарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати

    WTA Екатерина Макарова Анжелик Кербер Мэдисон Киз
    Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати.

    Екатерина Макарова
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    В поединке третьего раунда 30-летняя москвичка проиграла украинке Лесе Цуренко со счетом 6:7 (5:7), 3:6.

    Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. Макарова исполнила 3 подачи навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-поинта из 6.

    Цуренко 2 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-поинтов из 19.

    В 1/4 финала Цуренко сыграет с румынкой Симоной Халеп или австралийкой Эшли Барти.

    Отметим также поражение немки Анжелик Кербер от американки Мэдисон Киз — 6:2, 6:7 (3:7), 4:6. 0

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