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    Хачанов одолел Куэрри на турнире в Цинциннати

    ATP Карен Хачанов Сэм Куэрри Марин Чилич Григор Димитров Станислас Вавринка Кеи Нисикори
    Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов
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    Во втором круге 22-летний уроженец Москвы одолел американца Сэма Куэрри со счетом 7:5, 6:4.

    Теннисисты провели на корте полтора часа. Хачанов выполнил 6 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-поинта из 3. На счету американца 13 эйсов, 3 ошибки на подаче и 4 упущенных брейк-поинта.

    В третьем круге россиянин встретится с хорватом Марином Чиличем, который в трех сетах обыграл румына Мариуша Копила — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.

    Действующий чемпион турнира болгарин Григор Димитров победил немца Мишу Зверева со счетом 7:6 (7:5), 7:5 и вышел на серба Новака Джоковича.

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