Стивенс и Халеп поборются за титул в Монреале

Слоан Стивенс
CoupeRogers.com
В полуфинальном поединке третья ракетка соревнований обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 6:3, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Стивенс ни разу не подала навылет, допустила 6 ошибок на подаче и реализовала 5 брейк-поинтов из 11 возможных.
На счету Свитолиной 1 эйс, 2 двойные ошибки на подаче и два брейка.
За титул Стивенс поспорит с румынской теннисисткой Симоной Халеп, которая в полуфинале в двух сетах обыграла 15-ю сеяную австралийку Эшли Барти со счетом 6:4, 6:1. 0