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    Стивенс и Халеп поборются за титул в Монреале

    WTA Слоан Стивенс Элина Свитолина Симона Халеп
    Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла в финал турнира категории Premier в Монреале.

    Слоан Стивенс
    Слоан Стивенс
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    В полуфинальном поединке третья ракетка соревнований обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 6:3, 6:3.

    Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Стивенс ни разу не подала навылет, допустила 6 ошибок на подаче и реализовала 5 брейк-поинтов из 11 возможных.

    На счету Свитолиной 1 эйс, 2 двойные ошибки на подаче и два брейка.

    За титул Стивенс поспорит с румынской теннисисткой Симоной Халеп, которая в полуфинале в двух сетах обыграла 15-ю сеяную австралийку Эшли Барти со счетом 6:4, 6:1. 0

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