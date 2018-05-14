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    Касаткина поднялась на 13-е место в рейтинге WTA

    WTA Симона Халеп Каролин Возняцки Гарбин Мугуруса Элина Свитолина Елена Остапенко Каролина Плишкова Каролин Гарсия Винус Уильямс Слоан Стивенс Петра Квитова Дарья Касаткина Анастасия Павлюченкова Светлана Кузнецова Екатерина Макарова Мария Шарапова Елена Веснина Екатерина Александрова
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    Дарья Касаткина
    На фото:Дарья Касаткина
    Женская теннисная ассоциация на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисисток мира.

    Лидерство в нем по-прежнему удерживает румынка Симона Халеп, за которой идут датчанка Каролин Возняцки и испанка Гарбинье Мугуруса.

    Лучшая из россиянок Дарья Касаткина поднялась с 15-го на 13-е место благодаря выходу в четвертьфинал на турнире в Мадриде.

    Еще одна россиянка Мария Шарапова, также завершившая борьбу в четвертьфинале турнира в Мадриде, поднялась на 12 мест и стала 40-й. Светлана Кузнецова опустилась на 39-ю позицию.

    Петра Квитова выиграла турнир в Мадриде и поднялась на восьмую строчку.

    Рейтинг WTA от 14 мая:

    1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7270 очков,
    2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6845,
    3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6175,
    4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5505,
    5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5425,
    6 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5282,
    7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 5080,
    8 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4550,
    9 (8). Винус Уильямс (США) — 4286,
    10 (9). Слоан Стивенс (США) — 4059...
    13 (15). Дарья Касаткина (Россия) — 2775…
    29 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1520…
    31 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…
    39 (27). Светлана Кузнецова (Россия) — 1238,
    40 (52). Мария Шарапова (Россия) — 1223…
    44 (43). Елена Веснина (Россия) — 1175…
    85 (86). Наталья Вихлянцева (Россия) — 758.

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