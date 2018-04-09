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    Касаткина опустилась на 14-е место в рейтинге WTA

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    Дарья Касаткина
    На фото:Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина потеряла две позиции и опустилась на 14-е место в рейтинге WTA, сообщается на официальном сайте организации.

    Касаткина на прошлой неделе дошла до четвертьфинала турнира в Чарльстоне (США), где уступила немке Юлии Гергес. Победительница турнира Кики Бертенс из Нидерландов поднялась на 21-е место, финалистка Гергес — на 11-е.

    В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

    Рейтинг WTA. Версия от 9 апреля:

    1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8140 очков,
    2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6790,
    3 (3). Гарбин Мугуруса (Испания) — 6065,
    4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5630,
    5 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5307,
    6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4730,
    7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4615,
    8 (8). Винус Уильямс (США) — 4276,
    9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3938,
    10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3271…

    14 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2570…
    27 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1700…
    29 (29). Светлана Кузнецова (Россия) — 1612…
    32 (32). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…
    42 (41). Мария Шарапова (Россия) — 1257,
    43 (42). Елена Веснина (Россия) — 1175…
    81 (78). Наталья Вихлянцева (Россия) — 764…
    99 (98). Екатерина Александрова (Россия) — 649.

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