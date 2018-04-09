Касаткина опустилась на 14-е место в рейтинге WTA

Касаткина на прошлой неделе дошла до четвертьфинала турнира в Чарльстоне (США), где уступила немке Юлии Гергес. Победительница турнира Кики Бертенс из Нидерландов поднялась на 21-е место, финалистка Гергес — на 11-е.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло.
Рейтинг WTA. Версия от 9 апреля:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8140 очков,
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6790,
3 (3). Гарбин Мугуруса (Испания) — 6065,
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5630,
5 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5307,
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4730,
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4615,
8 (8). Винус Уильямс (США) — 4276,
9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3938,
10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3271…
14 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2570…
27 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1700…
29 (29). Светлана Кузнецова (Россия) — 1612…
32 (32). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…
42 (41). Мария Шарапова (Россия) — 1257,
43 (42). Елена Веснина (Россия) — 1175…
81 (78). Наталья Вихлянцева (Россия) — 764…
99 (98). Екатерина Александрова (Россия) — 649.