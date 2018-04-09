Касаткина опустилась на 14-е место в рейтинге WTA

Россиянкапотеряла две позиции и опустилась на 14-е место в рейтинге WTA, сообщается на официальном сайте организации.

Касаткина на прошлой неделе дошла до четвертьфинала турнира в Чарльстоне (США), где уступила немке Юлии Гергес. Победительница турнира Кики Бертенс из Нидерландов поднялась на 21-е место, финалистка Гергес — на 11-е.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг WTA. Версия от 9 апреля:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8140 очков,

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6790,

3 (3). Гарбин Мугуруса (Испания) — 6065,

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5630,

5 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5307,

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4730,

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4615,

8 (8). Винус Уильямс (США) — 4276,

9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3938,

10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3271…

14 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2570…

27 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1700…

29 (29). Светлана Кузнецова (Россия) — 1612…

32 (32). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…

42 (41). Мария Шарапова (Россия) — 1257,

43 (42). Елена Веснина (Россия) — 1175…

81 (78). Наталья Вихлянцева (Россия) — 764…

99 (98). Екатерина Александрова (Россия) — 649.