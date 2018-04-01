Рублев и Хачанов проиграли братьям Брайан в финале в Майами

Россиянене смогли завоевать парный титул на турнире серии «Мастерс 1000» в Майами

В финале российских теннисистов со счетом 4:6, 7:6 (7:5), [10:4] победили за полтора часа братья Боб и Майк Брайаны из США.

Брайаны сделали 6 эйсов, допустили 3 двойные ошибки и использовали 1 брейк-пойнт из 3. На счету Хачанова и Рублёва 3 подачи навылет, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Для американской пары этот титул стал пятым в Майами и 115-м в карьере всего.

Хачанов играл свой первый парный финал турниров ATP в карьере. Для Рублёва это был второй финал после победы на «Кубке Кремля» — 2015 в паре с Дмитрием Турсуновым.