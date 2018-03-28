ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Зверев победил Кирьоса и вышел в 1/4 «Мастерса» в США

    ATP Кевин Андерсон Фернандо Вердаско Хуан Мартин дель Потро Милош Раонич Жереми Шарди Джон Изнер Марин Чилич
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Александр Зверев
    На фото:Александр Зверев
    5-я ракетка мира немец Александр Зверев пробился в четвертьфинал серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

    В матче 1/8 финала 4-й сеяный обыграл австралийца Ника Кирьоса — 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 12 минут.

    Зверев выполнил 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Кирьоса 11 подач навылет, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

    Счет личных встреч соперников стал равным — 3-3.

    Следующим соперником немецкого теннисиста станет хорват Борна Чорич, в четвертом круге обыгравший канадца Дениса Шаповалова (7:6 (7:2), 4:6, 6:4).

    Другие результаты:

    Кевин Андерсон (ЮАР) — Фрэнсис Тьяфо (США) — 7:6 (7:3), 6:4
    Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Фернандо Вердаско (Испания) — 6:0, 6:3
    Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — Филип Крайинович (Сербия) — 6:4, 6:2
    Милош Раонич (Канада) — Жереми Шарди (Франция) — 6:3, 6:4
    Джон Изнер (США) — Марин Чилич (Хорватия) — 7:6 (7:0), 6:3
    Чон Хён (Южная Корея) — Жоау Соуза (Португалия) — 6:4, 6:3

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 27/03
    • Хачанов не сумел пробиться в четвертый круг турнира в Майами
  • 26/03
    • Южный проиграл Изнеру в третьем круге «Мастерса» в Майами
  • 25/03
    • Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, Федерер вылетел
  • 24/03
    • Южный вышел в третий раунд «Мастерса» в Майами, Рублев завершил борьбу
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Даниил МедведевБезрассудное поведение. Медведеву пора взяться за умРоссийский теннисист на Уимблдоне отличился не только шикарной победой над Стэном ВавринкойАнжелика Кербер Непобедимый Джокович, сенсационная Кербер и маленький успех РоссииИтоги Открытого чемпионата Австралии по теннису Карен ХачановТри надежды российского теннисаLiveSport.Ru ищет новые российские таланты в мужском теннисе. И кое-что найти удалось Мария Шарапова«Мария, мы соскучились!»Пресса — о возвращении Марии Шараповой на корт после 15 месяцев дисквалификацииЭнди Мюррей и Серена УильямсПобеда Мюррея, долгожданный титул Серены Уильямс и прорыв ВеснинойО главных событиях третьего в сезоне турнира Большого шлема – УимблдонаМария ШараповаДопинг Шараповой: оправдание или наказание?Скандал вокруг Марии Шараповой стал одной из главных тем в мировой прессе, а также вызвал шквал эмоций в спортивной среде
    Подробный разбор
  • Долгая дорога вверх. Шарапову преследуют неудачи
  • Российская теннисистка проиграла три подряд матча в 2018 году
    •
  • Пике меняет теннис. Прощаемся с Кубком Дэвиса
  • ITF планирует кардинально изменить формат Кубка Дэвиса
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Свитолина идет дальше
  • Прогнозы и ставки на теннис 28 марта
  • 7,25
    •
  • ЦСКА попробует сдержать атаку СКА в первом матче финала конференции
  • СКА – ЦСКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 29 марта
  • 1,88
    •
    Теннис. Лента новостей
  • 07:35
    • Азаренко победила Плишкову в Майами
  • 07:08
    • Макарова и Веснина — в полуфинале турнира в Майами в парах
  • 17:12
    • Стал известен состав сборной России на матч Кубка Дэвиса против Австрии
  • 15:27
    • Надаль вернется на корт в начале апреля
  • 27/03
    • Азаренко победила Радванску в Майами
  • 27/03
    • Хачанов не сумел пробиться в четвертый круг турнира в Майами
  • 26/03
    • Свитолина обыграла Гаврилову в третьем круге турнира в Майами
  • 26/03
    • Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал турнира в Майами в парах
  • 26/03
    • Южный проиграл Изнеру в третьем круге «Мастерса» в Майами
  • Феррер навяжет Звереву борьбу в Майами
  • Александр Зверев — Давид Феррер. Прогноз и ставки на теннисный матч 26 марта
    • 1,8126/03/2018 в 19:00
  • Шварцман не справится с подачей Раонича
  • Диего Шварцман — Милош Раонич. Прогноз и ставки на теннисный матч 26 марта
    • 1,6826/03/2018 в 04:00
  • 25/03
    • Федерер пропустит весь грунтовый сезон
  • 25/03
    • Коккинакис – самый низкорейтинговый победитель первой ракетки мира за 15 лет
  • 25/03
    • Надаль вновь станет первой ракеткой мира
  • 25/03
    • Павлюченкова проиграла Кербер в Майами
  • 25/03
    • Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, Федерер вылетел
  • 24/03
    • Феррер уверенно обыграл Донского в Майами
  • 24/03
    • Медведев проиграл Звереву в Майами
  • 24/03
    • Серена Уильямс оштрафована на 1000 долларов за неявку на пресс-конференцию
  • 24/03
    • Вихлянцева уступила Винус Уильямс в Майами
    Весь теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    ATP WTA
    Кубок Дэвиса Кубок Федерации
    Australian Open Ролан Гаррос
    Уимблдон US Open

    Игроки

    Азаренко Бердых Богомолов Веснина Возняцки
    Джокович Звонарева Иванович Квитова Кириленко
    Кузнецова Макарова Мюррей Надаль Павлюченкова
    Петкович Радванска Тсонга Уильямс Серена Федерер
    Шарапова