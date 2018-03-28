Зверев победил Кирьоса и вышел в 1/4 «Мастерса» в США

5-я ракетка мира немецпробился в четвертьфинал серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

В матче 1/8 финала 4-й сеяный обыграл австралийца Ника Кирьоса — 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 12 минут.

Зверев выполнил 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Кирьоса 11 подач навылет, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

Счет личных встреч соперников стал равным — 3-3.

Следующим соперником немецкого теннисиста станет хорват Борна Чорич, в четвертом круге обыгравший канадца Дениса Шаповалова (7:6 (7:2), 4:6, 6:4).

Другие результаты:

Кевин Андерсон (ЮАР) — Фрэнсис Тьяфо (США) — 7:6 (7:3), 6:4

Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Фернандо Вердаско (Испания) — 6:0, 6:3

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — Филип Крайинович (Сербия) — 6:4, 6:2

Милош Раонич (Канада) — Жереми Шарди (Франция) — 6:3, 6:4

Джон Изнер (США) — Марин Чилич (Хорватия) — 7:6 (7:0), 6:3

Чон Хён (Южная Корея) — Жоау Соуза (Португалия) — 6:4, 6:3