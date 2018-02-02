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    Нисикори вышел в полуфинал «Челленджера» в Далласе

    ATP Кеи Нисикори
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    Кеи Нисикори
    На фото:Кеи Нисикори
    27-я ракетка мира японец Кеи Нисикори пробился в полуфинал турнира серии «Челленджер» в Далласе, призовой фонд которого составляет 125 тысяч долларов.

    В пятницу лидер посева и обладатель wild card обыграл немца Доминика Кёпфера со счетом 7:6 (7:3), 6:3. Матч продолжался 1 час 34 минуты.

    Кеи 1 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

    За выход в финал Нисикори поспорит с представителем Китайского Тайбэя Джейсоном Джунгом.

    Ранее Нисикори, не выходивший на корт из-за травмы с турнира в Монреале в августе, снялся с соревнований в Брисбене и Сиднее, а также с Australian Open.

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