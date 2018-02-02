Нисикори вышел в полуфинал «Челленджера» в Далласе

27-я ракетка мира японецпробился в полуфинал турнира серии «Челленджер» в Далласе, призовой фонд которого составляет 125 тысяч долларов.

В пятницу лидер посева и обладатель wild card обыграл немца Доминика Кёпфера со счетом 7:6 (7:3), 6:3. Матч продолжался 1 час 34 минуты.

Кеи 1 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в финал Нисикори поспорит с представителем Китайского Тайбэя Джейсоном Джунгом.

Ранее Нисикори, не выходивший на корт из-за травмы с турнира в Монреале в августе, снялся с соревнований в Брисбене и Сиднее, а также с Australian Open.