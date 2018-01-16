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    Медведев прошел во 2-й круг Australian Open-2018

    Australian Open Даниил Медведев
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    Даниил Медведев
    На фото:Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии, одолев хозяина кортов Танаси Коккинакиса со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 7:6 (10:8), 6:4.

    Матч продолжался 3 часа 33 минуты. Даниил 11 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 9 двойных ошибок и 1 брейк.

    В следующем круге Australian Open соперником Медведева будет Чон Хён из Южной Кореи, который прошел 32-го сеянного Мишу Зверева из Германии из-за отказа последнего продолжать борьбу во втором сете при счете 6:2, 4:1 в пользу южнокорейца.

    В других матчах первого круга итальянец Фабио Фоньини (25) обыграл аргентинца Орасио Себальоса со счетом 6:4, 6:4, 7:5, а француз Ришар Гаске (29) прошел словенца Блажа Кавчича — 6:1, 6:4, 7:5.

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