Мугуруса — в четвертьфинале турнира в Сиднее

В среду лидер посева обыграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс — 6:3, 7:6 (8:6). Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут.
Гарбин трижды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету Кики 6 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 брейка.
Мугуруса завершила встречу лишь с 4 матч-болла.
Счет личных встреч соперниц стал 3-1 в пользу Бертенс.
За выход в полуфинал Мугуруса поспорит с победительницей матча Дарья Гаврилова (Австралия) — Саманта Стосур (Австралия).
Полька Агнешка Радванска в матче второго круга победила американку Кэтрин Беллис — 7:6 (7:4), 6:0.
За место в полуфинале Агнешка поспорит либо с итальянкой Камилой Джорджи, либо с чешкой Петрой Квитовой.
.@GarbiMuguruza reaches @SydneyTennis Quarterfinals!— WTA (@WTA) 10 января 2018 г.
Downs Bertens 6-3, 7-6(6)! pic.twitter.com/4ufEbuhfzS