Мугуруса — в четвертьфинале турнира в Сиднее

3-я ракетка мира испанказавоевала путевку в четвертьфинал турнира в Сиднее (Австралия), призовой фонд которого составляет 469 тысяч долларов.

В среду лидер посева обыграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс — 6:3, 7:6 (8:6). Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут.

Гарбин трижды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету Кики 6 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 брейка.

Мугуруса завершила встречу лишь с 4 матч-болла.

Счет личных встреч соперниц стал 3-1 в пользу Бертенс.

За выход в полуфинал Мугуруса поспорит с победительницей матча Дарья Гаврилова (Австралия) — Саманта Стосур (Австралия).

Полька Агнешка Радванска в матче второго круга победила американку Кэтрин Беллис — 7:6 (7:4), 6:0.

За место в полуфинале Агнешка поспорит либо с итальянкой Камилой Джорджи, либо с чешкой Петрой Квитовой.