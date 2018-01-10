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    Мугуруса — в четвертьфинале турнира в Сиднее

    WTA Гарбин Мугуруса Агнешка Радванска
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    Гарбин Мугуруса
    На фото:Гарбин Мугуруса
    3-я ракетка мира испанка Гарбин Мугуруса завоевала путевку в четвертьфинал турнира в Сиднее (Австралия), призовой фонд которого составляет 469 тысяч долларов.

    В среду лидер посева обыграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс — 6:3, 7:6 (8:6). Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут.

    Гарбин трижды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету Кики 6 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 брейка.

    Мугуруса завершила встречу лишь с 4 матч-болла.

    Счет личных встреч соперниц стал 3-1 в пользу Бертенс.

    За выход в полуфинал Мугуруса поспорит с победительницей матча Дарья Гаврилова (Австралия) — Саманта Стосур (Австралия).

    Полька Агнешка Радванска в матче второго круга победила американку Кэтрин Беллис — 7:6 (7:4), 6:0.

    За место в полуфинале Агнешка поспорит либо с итальянкой Камилой Джорджи, либо с чешкой Петрой Квитовой.


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