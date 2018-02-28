Бабиков: Нет смысла говорить, что в нашей форме не надо было ехать на Игры

Российский биатлонистзаявил, что рассчитывал завоевать медаль на Играх-2018.

«Настрой на успешное выступление однозначно был. Как минимум в индивидуальной гонке можно было брать медаль. Матвей Елисеев показал достаточно хорошую скорость на трассе и без промахов на огневом рубеже был бы вторым. Я и без промахов не заехал бы в тройку, но верил, что можно за нее побороться.

Бабиков: В российском биатлоне нужны изменения, причем глобальные

И перед смешанной эстафетой знал, что можно зацепиться за хороший результат. Не получилось. Но лично я в каждой гонке верил, что мы будем бороться за медали. Не было такого, что мы выходили на трассу только для того, чтобы "заехать" куда-нибудь в тридцатку.

Всегда стоит бороться до конца. Мы уже побывали в Пхёнчхане, поэтому сейчас нет смысла говорить, что в нашей форме не надо было туда ехать.

Я считаю неправильным, когда кто-то отказывается от Олимпиады, потому что чувствует, что не сможет бороться за тройку. Это не совсем правильное мнение. В любом случае каждый спортсмен должен всегда верить в то, что он борется за самые высокие позиции», — цитируют Бабикова «Известия».