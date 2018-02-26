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    Бабиков: В российском биатлоне нужны изменения, причем глобальные

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    Антон Бабиков
    На фото:Антон Бабиков
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    Российский биатлонист Антон Бабиков подвел итоги Олимпиады в Пхенчхане.

    «Изменения в биатлоне нужны, причем глобальные. В работе точно – это касается всех нас. Не буду оценивать, должно ли смениться руководство – это не мое дело. Но выводы из этих результатов должны сделать мы все.

    Лично я намерен очень серьезно проанализировать, как нужно менять подготовку на следующий сезон. К Пхенчхану я подошел в неважной форме – здесь должен винить только себя. Но в целом результаты наших биатлонистов на этапах Кубка мира и Олимпиаде показывают, что не только в спортсменах проблемы», – цитируют «Известия» Бабикова.

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