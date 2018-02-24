Сборная Канады по хоккею стала бронзовым призером Олимпиады-2018

стала бронзовым призером хоккейного турнира Олимпиады-2018. В матче за третье место канадцы обыграли

Сборная Канады одержала победу со счетом 6:4 (3:1, 0:0, 3:3).

В составе канадской сборной дублем отличились Крис Келли и Эндрю Эббет, еще по одной шайбе забросили Дерек Рой и Куинтон Хауден. У чехов дубль на счету Романа Червенка, а также по шайбе — у Мартина Ружички и Яна Коваржа.

Таким образом, канадская сборная в третий раз в своей истории выиграла бронзовые награды Олимпийских игр. В то же время Чехия не сумела взять медали Олимпиады в третий раз подряд.

В финале хоккейного турнира Пхенчхана, напомним, встретятся сборные России и Германии.



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