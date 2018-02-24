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    Сборная Канады по хоккею стала бронзовым призером Олимпиады-2018

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    Сборная Канады
    На фото:Сборная Канады
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    Сборная Канады стала бронзовым призером хоккейного турнира Олимпиады-2018. В матче за третье место канадцы обыграли сборную Чехии.

    Сборная Канады одержала победу со счетом 6:4 (3:1, 0:0, 3:3).

    В составе канадской сборной дублем отличились Крис Келли и Эндрю Эббет, еще по одной шайбе забросили Дерек Рой и Куинтон Хауден. У чехов дубль на счету Романа Червенка, а также по шайбе — у Мартина Ружички и Яна Коваржа.

    Таким образом, канадская сборная в третий раз в своей истории выиграла бронзовые награды Олимпийских игр. В то же время Чехия не сумела взять медали Олимпиады в третий раз подряд.

    В финале хоккейного турнира Пхенчхана, напомним, встретятся сборные России и Германии.

    Без классического финала. Провал или нет?

    Олимпийские игры. Матч за 3-е место.
    Чехия – Канада – 4:6 (1:3, 0:0, 3:3)
    Голы: Эббетт — 1 (бол., Робинсон, Граньяни), 8:57 — 0:1. Ружичка — 1 (Червенка), 9:13 — 1:1. Келли — 1 (Голубеф, Клинкхаммер), 9:28 — 1:2. Рой — 2 (Козун, Бурк), 15:57 — 1:3. Эббетт — 2 (Козун, Голубеф), 45:50 — 1:4. Коварж — 2 (Горак, Ржепик), 46:36 — 2:4. Келли — 2 (Клинкхаммер), 49:37 — 2:5. Вольски — 3 (Хауден), 55:23 — 2:6. Червенка — 2 (Накладал, Мертль), 56:26 — 3:6. Червенка — 3 (бол., Горак, Мозик), 57:55 — 4:6.Вратари: Францоуз (57:00 — 57:55, 58:16) — Пулен.Штраф: 4 — 6.Броски: 34 (15+5+14) — 26 (9+8+9).
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