Ковальчук считает финал ОИ важнейшим матчем в карьере

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Нападающий сборной Россииподелился мнением о победе над Чехией (3:0) в 1/2 финала олимпийского хоккейного турнира.

«Непросто было. Во втором периоде забили два гола, потом выстояли в меньшинстве, удалился я там два раза. Поэтому благодарен ребятам. Сегодня 23 февраля, поэтому по-другому не могли играть.

Да, мастерство, как говорится, не пропьешь. Самое главное – самоотдача сыграла сегодня главную роль. Начиная с вратаря, вся команда сегодня, и меньшинство, провела отличный матч.

Кто-то, может, как я, держал в голове матч 2006 года, когда мы проиграли чехам за третье место. А так мы уже с ними встречались в Ванкувере. Сейчас чуть-чуть другие составы, всех ребят знаем.

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Жесткая команда, играют здорово. Мы старались, думаю, заслуженно победили, теперь у нас впереди полтора дня отдыха и важнейший матч карьеры для каждого, – приводит слова Ковальчука sports.ru.