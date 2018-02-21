Стал известен состав сборной России на четвертьфинал Олимпиады с Норвегией

Встреча начнется в 10:40 мск.
Хоккейная сборная Чехии – первый полуфиналист олимпийского турнира
Ранее стало известно, что игру пропустят защитник Алексей Марченко и нападающий Вадим Шипачев.
Кошечкин (Сорокин);
Гавриков – Войнов, Ковальчук – Андронов – Калинин;
Нестеров – Киселевич, Гусев – Дацюк – Капризов;
Зубарев – Зуб, Широков – Прохоркин – Барабанов;
Яковлев, Телегин – Каблуков – Григоренко, Мозякин.
Встречайте состав нашей мужской команды на четвертьфинальный матч Олимпиады против сборной Норвегии. Стартовое вбрасывание состоится в 10:40 по московскому времени. Болеем!— Хоккей России (@russiahockey) 21 февраля 2018 г.
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