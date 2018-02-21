Хоккейная сборная Чехии – первый полуфиналист олимпийского турнира

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Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

Сборнаяпо хоккею нанесла поражение командев четвертьфинальном матче олимпийского турнира.

Встреча завершилась со счетом 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

На 7-й минуте Райан Донато вывел американцев вперед. За пять минут до перерыва чехи отыгрались усилиями Яна Коларжа. А в середине второго периода Томаш Кундратек принес своей команде минимальный перевес.

Вскоре Джим Слэйтер, действуя в меньшинстве, убежал в контратаку и сравнял счет.

В третьем периоде и овертайме шайб заброшено не было, а в серии буллитов сильнее оказались чехи, победный гол на счету Петра Коукала.

В полуфинале Чехия встретится с победителем пары Россия — Норвегия.