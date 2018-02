Блистательные Вертью и Моир, рекордсмен Фуркад и российский биатлон на дне

После смешанной эстафеты, прошедшей во вторник, биатлонист Мартен Фуркад стал первым в истории Франции спортсменом, выигравшим 5 золотых медалей на Олимпиадах.

Раньше никто ни в летних, ни в зимних видах не приносил Франции более 4 золотых наград, а Фуркад завоевал три золотых медали только в Корее — кроме смешанной эстафеты он победил в масс-старте и гонке преследования.

Также Мартен стал вторым биатлонистом по количеству золотых медалей на Олимпиадах. Лучший – Уле Эйнар Бьорндален, на счету которого 8 наград.

По 4 золота у Рикко Гросса, Эмиля Хегле Свенсена, Свена Фишера и Александра Тихонова.

По числу личных побед на Играх Фуркад также второй (4 золота), уступая только Бьорндалену (5).

Главными героями дня стали канадские фигуристы Тесса Вертью и Скотт Моир, завоевавшие золотые медали ОИ-2018 в танцах на льду.

Короткую программу канадцы выиграли, обновив мировой рекорд, а в произвольной, несмотря на потрясающий прокат, уступили французским дебютантам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

Победа Тессы Вертью и Скотта Моира в танцах на льду Однако, суммы балов хватило Тессе и Скотту, чтобы занять первое место, установив новый мировой рекорд, улучшив достижение Габриэлы и Гийома.

Не обошлось и без доли удачи — в короткой программе французы потеряли баллы из-за проблем с костюмом Пападакис, расстегнувшимся совершенно не вовремя. Возможно, этой мелочи и не хватило французской паре для завоевания высшей награды, но винить им остается только себя и судьбу.

Судьи не оценили. Боброва и Соловьев — без медали в Пхенчхане Реакция прессы на пятое место российских фигуристов в танцах на льду А канадские фигуристы, завершившие карьеру после «серебряных» для них ОИ-2014 в Сочи, но вернувшиеся в спорт два года спустя, стали в итоге самыми титулованными фигуристами в истории Олимпиад.

У них пять медалей — три золота и два серебра. Две высших награды завоеваны в Пхенчхане — в личном и командном турнире.

Главный провал дня на счету немецкого биатлониста Арнда Пайффера. Уже став чемпионом ОИ-2018 в масс-старте, немец вполне мог завоевать вторую высшую награду в смешанной эстафете.

Золото корейских шорт-трекисток в эстафете Уходя на последний этап с солидным отрывом от преследователей, Пайффер растерял его на стрельбе, позволив идеально отстрелявшемуся французу Мартену Фуркаду догнать и перегнать себя после первого рубежа, а норвежцу Эмилю Хегле Свендсену — после второго.

Но даже бронзу сборная Германии в итоге зацепить не сумела, хотя тут винить надо скорее судей, чем Пайффера.

На финишной прямой в борьбе с Арндом итальянец Доминик Виндиш сменил коридор в ситуации, в которой мог помешать сопернику и в итоге стал третьим. Сборная Германии подала протест.

Судейская коллегия Международного союза биатлонистов долго рассматривали эпизод, но решили оставить результаты в силе.

Фуркад — великий, а российский биатлон — всё Реакция СМИ на итоги смешанной эстафеты биатлонистов на Олимпиаде-2018 Биатлонисты из России впервые в своей истории возвращаются с Олимпийских игр без каких-либо наград.

Лишь в смешанной эстафете российские спортсмены сумели пробиться в десятку — четверка представителей сборной Олимпийских атлетов из России оказалась на девятом месте.

Из-за нехватки спортсменов команда не сможет выступить в мужской и женских эстафетных гонках.

Напомним, что приглашения от МОК на Игры получили только Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

Женщины. Спринт — Татьяна Акимова (20 место), Ульяна Кайшева (33).

Мужчины. Спринт — Антон Бабиков (57), Матвей Елисеев (83).

Мужчины. Гонка преследования — Антон Бабиков (40).

Женщины. Гонка преследования — Татьяна Акимова (31). Ульяна Кайшева (52).

Мужчины. Индивидуальная гонка — Антон Бабиков (16), Матвей Елисеев (28).

Женщины. Индивидуальная гонка — Татьяна Акимова (15), Ульяна Кайшева (24).

Женщины. Масс-старт — Татьяна Акимова (30).

Смешанная эстафета — Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков, Матвей Елисеев (9).

Олимпийский комитет России подтвердил положительную допинг-пробу керлингиста Александра Крушельницкого — в пробе Б также был обнаружен мельдоний. Вместе с тем, систематическое употребление допинга ОКР опровергает.

Между тем, как сообщает Inside The Games, следы мельдония были обнаружены в пробах Крушельницкого, которые были взяты 12 февраля после полуфинала со Швейцарией и 13 февраля после матча за 3-е место против Норвегии.

Также отмечается, что Крушельницкий прошел четыре допинг-теста в период с 17 октября 2017 года по 22 января 2018 года. Результаты всех тестов были отрицательными.

Главной версией российской стороны является диверсия — мельдоний российскому спортсмену посыпали в питье недруги. Теперь Следственный комитет России требует у корейцев записи камер, чтобы найти био-террориста.

И н том спасибо, а то ведь могли бы по старинке взять паяльник и первого попавшегося канадца — тот во всем бы сознался.

Очередной допинговый скандал на олимпиаде, на этот раз к счастью, без представителей российской команды.

Словенский хоккеист Жига Еглич попался на допинге и в течение 24 часов должен покинуть Олимпийскую деревню. Нападающий «Нефтехимика» не поехал на матч 1/8 финала с Норвегией и подтвердил, что в его крови нашли запрещенные вещества — фенотерол.

Еглич, якобы, перепутал препарат с, еще одним лекарством от астмы, которое спортсменам можно без разрешений, справок и уведомлений употреблять в дозировке до 54 мкг в течение 24 часов.

Правда, в КХЛ и в клубе ничего об астме Еглича не знают и с ингалятором его не видели. Разрешение на терпевтическое использование на фенотерол не оформлялось.

Теперь игроку может грозить дисквалификация сроком до двух лет.

На самом деле это курьез предыдущего игрового дня, но раз уж фристайлистки разыграли комплект медалей в хафпайпе во вторник, то грех не упомянуть американку Элизабет Суэйни, занявшую последнее место в квалификации днем ранее.

Представляющая Венгрию спортсменка даже не пыталась выполнять прыжки и сложные трюки на изогнутой конструкции — она просто спустилась по хафпайпу — и пару раз подпрыгнула.

#ElizabethSwaney (US) gamed the system, used her grandparents to join the Hungarian team. No tricks. 30/100. Last place.

Which is only one place better than me! @kevinandbean pic.twitter.com/3zrgre63P3