Фуркад — великий, а российский биатлон — всё

Эта гонка принесла третье золото Пхенчхана для французаи пятое в карьере – он стал самым титулованным спортсменом-олимпийцем Франции.

Также Фуркад стал вторым биатлонистом по количеству золотых медалей на Олимпиадах. Лучший – Уле Эйнар Бьорндален, на счету которого 8 наград.

Биатлонисты из России впервые в своей истории возвращаются с Олимпийских игр без каких-либо наград. Из-за нехватки спортсменов команда не сможет выступить в мужской и женских эстафетных гонках.

Неудачный старт

Автор «Чемпионата» Александр Круглов констатирует, что у россиян гонка не задалась с самого начала.

«Роль забойщицы тренеры доверили Ульяне Кайшевой, которая неплохо проявила себя на этой позиции в Рупольдинге. Она не полезла в лидеры с первых метров, но довольно уверенно держалась в середине группы, а ближе к рубежу даже подтянулась к лидерам.

На стрельбище поигрывал лёгкий ветерок, но он не помешал быстро отстрелять Лизе Виттоцци. Кайшева справилась с помощью семи патронов и выпала за пределы первой десятки. Соседство с братской Болгарией — это наш нынешний уровень.

Виттоцци попыталась оторваться от соперниц на втором круге, но группа преследовательниц была поблизости. Кайшева отыграла пару позиций, но по времени продолжила отставать. Прекрасная Лиза на "стойке" отстреляла как из пулемёта, но столь же уверенно сработала и Ванесса Хинц, которая стала главной преследовательницей итальянки.

За третье место повели борьбу Мари Дорен-Абер, Сюзан Данкли и Ирина Варвинец. Француженка легко избавилась от преследовательниц и почти догнала на финише Хинц и Виттоцци. Кайшева промазала ещё раз и отставала уже на 35 секунд, сохраняя 11-е место. На финише она продержалась и сохранила статус-кво».

Ульяна Кайшева Российская биатлонистка Довольна только ходом. Стрельба, конечно, не получилась. Волнения не было абсолютно, рабочая обстановка, без паники. Это были мои ошибки, я не среагировала на уменьшение ветра. Сегодня шняя гонка и гонка в Рупольдинге очень похожи по ощущениям, по скоростям. Но тогда была абсолютно чистая стрельба и я до последнего круга шла с лидерами. Сегодня моей задачей было создать большой отрыв, но в данной ситуации я не могла ходом его сделать, вот еще и стрельба меня подвела. Когда Олсбю меня обогнала, думаю, у меня получилось зацепиться, это прибавило мне скорости. Ощущения от сегодняшней гонки были приятные, я полностью проработалась, выжала все, что могла. Я рада, что эта гонка случилась у меня, потому что она немного исправила негативные впечатления. Я счастлива, что вообще попала на эту Олимпиаду.

Провал Пайффера

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Подгорнов фиксирует, как на последнем этапе сборная Германии упустила не только золото, но и шансы на медаль в целом.

«За Арндом Пайффером словно охотники в загон полетели Доминик Виндиш, Мартен Фуркад и Эмиль-Хегле Свендсен. Но была одна проблема. Чтобы немец отдал первое место, его должна была накрыть куриная слепота.

Или порыв пхенчханского ветра! Пайффер промахнулся первыми двумя выстрелами, сделал поправку, кое-как закрыл мишени семью патронами, но растерял все преимущество. Фуркад такого не прощает. Он оставил разбираться на рубеже незадачливых Виндиша со Свендсеном, а сам бросился по следу немецкого "подранка". Догнал и загрыз на первом же подъеме – настоящий хищник.

А что Елисеев? Три дополнительных. На лежке. Даже имея всего четырех спортсменов наши тренеры умудрились ошибиться с расстановкой.

Тем временем, Фуркад выигрывает смешанную эстафету, а Пайффер отправляется на круг! Свендсен уходит вторым с комфортным отрывом, с первыми двумя местами все ясно. Немец сражается с итальянцем за бронзу. Сердца болельщиков замирают. Финишная прямая: Виндиш перекрещивает траектории, занимает крайний коридор и выгрызает третье место! Кажется, Пайфферу пора менять гражданство. Сборная ОАР – девятая. Проигрыш — больше двух минут, десять дополнительных патронов. Чуда не произошло».

Матвей Елисеев Российский биатлонист Если честно, не было атмосферы Олимпиады, она не чувствовалась. Когда нет возможности побороться с лучшими, то эмоций не очень много. Больше я почерпнул из подготовки. Я хотел бежать последний этап, надеялся на лучшее. Думал, у меня больше сил, чем оказалось на самом деле. Скорее всего, это из лета, может быть, из осени. Скорее всего, там где-то ошибки подготовки были. Здесь только треть спортсменов, остальные, возможно, были готовы лучше. Но кто-то из приехавших все равно мог бы побороться с лучшими.

Тройка с плюсом

Автор «Спорт-Экспресса» Антон Бабошин был снисходителен к российским биатлонистам, не став оценивать их выступление слишком сурово.

«Теперь это задокументированный факт – российские биатлонисты в Пхенчхане медалей не выиграли. Перед гонкой тренер сборной Рикко Гросс надеялся хотя бы на место в шестерке. Этот результат был реальным, но побороться за него в итоге не удалось. Хотя и девятое место – лучшее для команды на этом турнире.

Наши биатлонисты действительно старались, но прыгнуть выше головы или хотя бы каких-то других частей тела у них не вышло. В группе лидеров нас некоторое время держала только Ульяна Кайшева. Кстати, ее выступление можно признать светлым пятном на этой Олимпиаде. На стартовом этапе Кайшева до последнего старалась не отпускать от себя оппоненток, вполне неплохо стреляла и ходом уступила лучшим меньше 15 секунд.

Удачно сложился этап и у Антона Бабикова, показавшего пятый общий ход. С Бе бороться он вряд ли мог, а вот остальным составил неплохую конкуренцию. Татьяна Акимова на этот раз обошлась без провала на стрельбе, хотя привычно сдала ногами на третьем круге. А вот у Матвея Елисеева гонка, увы, не получилась. Он потратил по два дополнительных патрона на каждом рубеже и показал 17-й результат на лыжне из 18 участников. В общем, выше быть мы могли бы, но точно не в этот день. И даже, наверное, не на этой Олимпиаде. Но за старание поставим ребятам тройку с плюсом».

Антон Бабиков Российский биатлонист Мы верили, что сможем избежать ошибок. Борьба была плотная, даже на моем этапе. Конечно, на 4-м пошли уже лидеры. Борьба была и мы могли бороться за более высокие места. У меня плана какого-то конкретного не было, просто надо было работать на максимум. На стрельбе нервничал, поэтому промахнулся первым выстрелом. Нельзя этого было делать. Однозначно мы могли быть рядом с лидерами. Уверен, если бы в Корею прилетели наши лидеры, то смогли бы побороться. Фуркад и норвежцы перед стартом гонки думали о нас как о главных соперниках.

Нет команды

По итогам смешанной эстафеты корреспондент «Спорта День за Днем» Олег Евстифеев рассуждает о проблемах российского биатлона в целом.

«Отчасти приложили руки МОК и ВАДА. Невозможно выставить мужские и женские эстафеты при недоборе участников. Не просить же Тимофея Лапшина по старой памяти пробежать за Россию? И так бы одного парня не хватило.

В остальном виноват сам российский биатлон, который выставил совершенно разбитую, беззубую команду. Ни в смешанной эстафете, ни в личных гонках россияне не показали ровным счетом ничего, достойного внимания. Это даже провалом нельзя назвать. Кто лежит, тот не падает. "Тяжело бороться, когда вокруг тебя нет сильной команды", — сердится наставник мужчин Рикко Гросс. Однако в Кубке мира у него есть Антон Шипулин и Максим Цветков, вполне живой в недавнем прошлом. Результаты, помимо Шипулина, тоже удручающие.

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов разводит руками и говорит, что его дело — обеспечить комфортные сборы, соревнования, тренировки. Он и обеспечивает, а раз тренеры не дают результат... "Видимо, более сильных тренеров у нас в стране нет". А если все-таки присмотреться? Тот же Вольфганг Пихлер в России был плохим, негодным тренером, а за ее пределами внезапно снова стал хорошим. Скорее прав вышеупомянутый Александр Тихонов, который подвел итоги Пхенчхана заранее. "Сейчас в нашем биатлоне никто ни за что не отвечает — и в этом трагедия", — полагает олимпийский чемпион».

Александр Кравцов Президент Союза биатлонистов России (СБР) В марте мы планируем провести расширенное заседание тренерского совета по итогам Олимпийских игр, хотим всех выслушать, все обсудить и уже потом совершать какие-то шаги. Думаю, это мероприятие пройдет в ходе этапа Кубка мира в Тюмени. А уже после этого мы начнем готовиться к отчетно-выборной конференции СБР. Готов ли уйти в отставку? Пока я не считаю возможным это обсуждать.

Худший сезон в истории

Автор блога «Под прицелом» Вячеслав Самбур обличает президента СБР Александра Кравцова, при котором российский биатлон отправился на самое дно.

«Биатлонная команда пострадала при выдаче приглашений от МОК. С Шипулиным, Юрловой, Цветковым, Логиновым и Виролайнен шансов было бы больше – хотя бы в эстафетах.

Но предпосылок к успеху в Корее у команды не было: за шесть этапов сезона (декабрь и январь) биатлонисты вымучили три жалких бронзы – худший показатель в истории. Одну зацепили в мужской эстафете, две принес Шипулин, женщины молчат с декабря 2016-го.

Впереди три мартовских этапа, где статистика точно подправится, но послеолимпийские гонки – слишком уж специфичный жанр, чтобы воспринимать его всерьез. Все, что следовало знать об уровне наших тренеров, показала зима.

Этих тренеров назначал Кравцов. И даже если с некоторыми кандидатурами он не был согласен, авторитета и умения настоять на своем ему не хватило. В сборной давно творится бедлам: мужчин формально тренирует Гросс, но конспекты пишет Падин, а немец недоволен своим положением в команде; у женщин тренировал то ли Королькевич, которого выписали специально для Старых, то ли Коновалов, которого к концу сезона совсем перестали воспринимать.

4 года наш биатлон прожил зря. Безумно жаль потраченного времени. В мае (а скорее всего, даже раньше) Кравцов уйдет.

Выдохнем. Хуже точно не будет».