С бобами все очень плохо, а с танцами — просто не очень хорошо

Танец дня

День начинался с короткой программы танцевальных пар фигурном катании. Россию представляли две пары, но чего-то ждали все от одной — Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв, серебряные призеры Олимпиады-2018 командных соревнованиях.

Вдали от бронзы. Бобровой и Соловьеву остается надеяться на ошибки соперников Реакция СМИ на короткий танец, который состоялся в рамках Олимпийских игр в Пхенчхане

На лед наша пара вышла предпоследней. Впереди уже были великие и ужасные Тесса Вирту/Скотт Мойр из Канады с их заоблачными 83.67. Боборова и Соловьев откатались, причем неплохо. На первый взгляд. А вот на второй — там помарка, тут оплошность.

75.45, ответили им судьи. И более восьми баллов отставания от лидеров из Канады.

Примечательно, что делают с нами наши же ожидания. Сразу после проката расстроенный корреспондент «Матч ТВ» начал пытать наших фигуристов, что же не так, почему такая низкая оценка. «Низкая?!», — удивились они. И правда. Оценка выше, чем в командах, оценка вообще лучшая в их сезоне. Оценка хорошая. Просто у других еще лучше.

Фигурное катание. Короткая программа у танцевальных пар

Итог — шестое место в короткой программе, и даже не последняя разминка во вторник. Это не намекает, а кричит: какие уж тут медали.

Такой хоккей дня

Чудесный формат олимпийского хоккейного турнира, который придумали какие-то особо изощренные люди, сначала посмеялся, а потом посмеялся жестоко над женской сборной России.

Три поражения в группе в любом другом турнире отправили бы команду домой, а то еще и в стыковые матчи за право играть в элите. Но это Олимпиада. Проиграл всё? Не беда, идти в четвертьфинал.

Так и получилось. И именно в четвертьфинале наша команда одержала первую победу в Пхенчхане. И вышла в полуфинал. Вот так вот, с одной победой в четырех матчах — ты в четверке лучших.

Хоккей. Женщины. Канада — Россия 5:0 Фото: Getty Images

Но дальше схема турнира помочь уже не могла. Жестокие канадки покуражились над сборной России в группе 5:0, и ровно с этим же счетом в понедельник в полуфинале. Без шансов, даже и говорить тут не о чем.

Проиграли, конечно, аж в полуфинале, но пусть никого это не обнадеживает: с женским хоккеем все очень плохо.

На бобах дня

В понедельник прошли 3 и 4 попытки у бобслеистов-двоек. Сборная России, сравнительно неплохо себя проявившая в санках и скелетоне, оказалась совершенно неконкурентоспособной в бобслее.

Золотая ничья немцев и канадцев в бобслее

Описывать выступления наших — не жалеть себя. Потому сразу итог: одни — предпоследние, другие 20-е, т.е. тоже последние в последней, 4-й попытке.

Кстати, соревнования закончились редкой штукой: Канада и Германия за 4 попытки набрали одинаковое время, вплоть до сотой секунды. Делать нечего — организаторам пришлось вручать две золотые медали, а серебряную оставить себе. Бронза, к слову, у Латвии.

Заговор дня

Весь день продолжали искать, откуда в организме нашего керлингиста Крушельницкого мельдоний. Пока, вроде, договорились до того, что ему его подсыпали, причем так, что он его принимал неделю равными порциями.

Доза, которую ему предъявляют, говорят, употреблялась примерно раз в день на протяжении семи дней. У нас врачи эти таблетки не возят, спортсмены про них знают, они в керлинге ничего не дают. Это вброс. Просто парня подставили. А вместе с ним и всех нас Дмитрий Свищев, президент ФКР

Окей.

Медальные рекорды дня

Перед началом игр многие ждали успеха в медальном зачете от Германии. Другие — от США или Канады. Некоторые горячие головы даже от России. Но уделала всех Норвегия. За 6 дней до завершения Игр, норвежцы уже побили свой национальный рекорд по числу медалей на олимпиадах и останавливаться явно не намерены.

В их активе уже 28 медалей. Это сразу на 8 больше, чем у следующей после Германии. Кроме того, у Норвегии больше всех золотых (11), больше всех серебряных (9) и одинаковое с Россией число бронзовых — 8.

К слову, сборная России удерживает 20-е место. Золотых у нас по-прежнему нет.