Президент ФКР Свищев: Крушельницкого подставили

Президент Федерации керлинга Россиипрокомментировал положительную допинг-пробу

«Мы со 100 процентной уверенностью полагаем, что наш спортсмен не мог принимать запрещенный препарат, тем более на территории Южной Кореи. Это полностью расходится со здравым смыслом. Он сдавал много проб. Последняя его проба была сдана 22 января, и она была чистой», — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».

«Доза, которую ему предъявляют, говорят, употреблялась примерно раз в день на протяжении семи дней. У нас врачи эти таблетки не возят, спортсмены про них знают, они в керлинге ничего не дают. Это вброс. Просто парня подставили. А вместе с ним и всех нас», — также сказал президент ФКР.

Свищев заявил, что федерация обратится в следственный комитет России: «Будем отстаивать. Отправим запрос в СК России, чтобы выяснить, что же это за негодяй, который это все сделал — подбросил».

В МОК не исключают, что Крушельницкому что-то подмешали

Напомним, ранее стало известно, что проба «Б» Крушельницкого дала положительный результат на допинг.