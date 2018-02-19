В МОК не исключают, что Крушельницкому что-то подмешали

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК)прокомментировал информацию, что в допинг-пробе российского керлингистабыл обнаружен допинг.

«Думаю, к концу дня могут появиться результаты пробы B. Но успеют или нет, я сказать не могу. Если образец B будет чистым, то да, подозрения в том, что спортсмен виновен, будут сняты. Есть вероятность, что при взятии пробы А была допущена ошибка или было что-то подмешано. Мы не исключаем такого развития событий», — цитирует слова Адамса «Чемпионат».

Напомним, вчера СМИ сообщили, что в пробе А российского керлингиста Александра Крушельницкого, который стал бронзовым призером зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, был обнаружен мельдоний.