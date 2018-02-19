Германия и Канада разделили золото в бобслее

Все события в одной ленте

Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

На Олимпийских играх в Пхенчхане завершились соревнования двоек среди бобслеистов.

Первое место разделили представители Германии Франческо Фридрих и Торстен Маргис, а также канадцы Джастин Криппс и Александр Копач.

Канадский и немецкий дуэты по итогам четырех попыток продемонстрировали одинаковый результат — 3.16,86.

Бронзовые медали достались латвийцам Оскарсу Мелбардису и Янису Стренге (+0,05).

Фотогалерея финальных попыток в мужских бобслейных двойках

Отметим, что сразу две сборные получат золотые медали в одной дисциплине в бобслее во второй раз в истории. Ранее в 1998 в Нагано первое место разделили двойки из Канады и Италии.

Что касается российских бобслеистов, то экипаж Алексея Стульнева и Василия Кондратенко в Пхенчхане стал 20-м, а Максим Андрианов и Юрий Селихов не пробились в четвертую попытку и в итоге заняли 28-е место.