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    Германия и Канада разделили золото в бобслее

    Бобслей
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    Немецкие и канадские бобслеисты
    На фото:Немецкие и канадские бобслеисты
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    На Олимпийских играх в Пхенчхане завершились соревнования двоек среди бобслеистов.

    Первое место разделили представители Германии Франческо Фридрих и Торстен Маргис, а также канадцы Джастин Криппс и Александр Копач.

    Канадский и немецкий дуэты по итогам четырех попыток продемонстрировали одинаковый результат — 3.16,86.

    Бронзовые медали достались латвийцам Оскарсу Мелбардису и Янису Стренге (+0,05).

    Фотогалерея финальных попыток в мужских бобслейных двойках

    Отметим, что сразу две сборные получат золотые медали в одной дисциплине в бобслее во второй раз в истории. Ранее в 1998 в Нагано первое место разделили двойки из Канады и Италии.

    Что касается российских бобслеистов, то экипаж Алексея Стульнева и Василия Кондратенко в Пхенчхане стал 20-м, а Максим Андрианов и Юрий Селихов не пробились в четвертую попытку и в итоге заняли 28-е место.

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