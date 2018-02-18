Сборная России опустилась на 20 место медального зачета Олимпиады-2018

Копилка России 18 февраля пополнилась бронзой Ильи Бурова в акробатике и серебром лыжников в эстафете.
При этом общепринято медальный зачет ранжируется по числу золотых медалей, а их у сборной России пока ноль.
Возглавляет медальный зачет Норвегия: 9 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых. Всего 26 медалей. Второе место у Германии — 18 всего, 9 — 5 — 4. Третье место у Нидерландов. 6 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые (13 всего).
В активе сборной России 11 медалей, 3 из которых серебряные и 8 бронзовых.
При этом, по общем числу наград сборная России занимает пятое место с 11 наградами. Впереди только Норвегия (26), Германия (18), Канада (16) и Нидерланды (13).