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    Сборная России опустилась на 20 место медального зачета Олимпиады-2018

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    Болельщики сборной России на лыжной трассе
    На фото:Болельщики сборной России на лыжной трассе
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    По итогам девятого дня Олимпиады в Пхенчхане сборная России опустилась на 20-е место общекомандного медального зачета.

    Копилка России 18 февраля пополнилась бронзой Ильи Бурова в акробатике и серебром лыжников в эстафете.

    При этом общепринято медальный зачет ранжируется по числу золотых медалей, а их у сборной России пока ноль.

    Возглавляет медальный зачет Норвегия: 9 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых. Всего 26 медалей. Второе место у Германии — 18 всего, 9 — 5 — 4. Третье место у Нидерландов. 6 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые (13 всего).

    В активе сборной России 11 медалей, 3 из которых серебряные и 8 бронзовых.

    При этом, по общем числу наград сборная России занимает пятое место с 11 наградами. Впереди только Норвегия (26), Германия (18), Канада (16) и Нидерланды (13).

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