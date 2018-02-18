Взлет нового поколения. Недосягаема пока только Норвегия

Ларьков и Большунов создали отрыв

Автор «Советского спорта» Николай Мысин отметил, что Андрей Ларьков и Александр Большунов, бежавшие на первых двух этапах, позволили России оторваться на 35 секунд.

Победа норвежцев и серебро россиян в лыжной эстафете «Ларьков – забойщик на первом, классическом этапе. Здесь почти нет соперников среди звезд – разве что Ристоматти Хакола, внезапно победивший в квалификации в спринте (правда, оставшийся в итоге без медалей). Задача – простая. Остаться в группе лидеров и, по возможности, создать отрыв от прямых конкурентов. Норвежец Дидрик Тонсет, швед Йенс Бурман, тот же Хакола из Финляндии, француз Жан-Марк Гийяр – вот, пожалуй, основной список тех, на кого и стоило смотреть Ларькову.

И он с задачей справился! Первый круг – на притирку, второй – проба пера, третий – работа на полную. Именно здесь начинают "отваливаться" конкуренты. Внезапно отстал швед. Кончились силы у Тонсета! И только Алексей Полторанин тянет Ларькова на своих плечах, работая и за команду Казахстана, и за нашу – тоже. К передаче оба приходят слаженной парочкой, остальные – в 10 секундах и дальше. На дистанцию уходит Александр Большунов.

Кто сзади? Дрим-тим! Дарио Колонья (ладно, он – далеко, остальные швейцарцы своему лидеру не ровня), Мартин Сундбю, Морис Манифика, Ииво Нисканен, Даниэль Рикардсон. Вот так компания!

И к первой отсечке все дружно… отстают от россиянина еще на 10 секунд. Потом – еще на 10. И еще. Александр не бежит – летит. Почти доводит свое превосходство до минуты. Лишь на последнем круге, все-таки, снижает темп, но тем не менее отправляет Червоткина на трассу с преимуществом в 35 секунд. Теперь все – в руках дебютанта этих Игр», — пишет Мысин.

Сказалась болезнь Червоткина

Журналист «Чемпионата» Александр Говоров считает, что Алексей Червоткин на третьем этапе не смог поддержать темп партнеров из-за болезни.

Еще один приятный сюрприз. Лыжная сборная снова с медалью Обзор СМИ после четвертой медали России в лыжных гонках на Олимпиаде-2018 «Как мы уже отметили, Алексей Червоткин в этой гонке дебютировал на Олимпиаде в Пхёнчхане. Так что было сложно понять, на что нам рассчитывать. Россиянин начал сразу много проигрывать соперникам. На первых двух километрах третьего этапа Крюгер отыграл 10 секунд, и отрыв сборной России таял с каждым отталкиванием.

Наблюдать за этим было страшно. Было понятно, что норвежец и компания догонят Червоткина. Оставалось только дождаться, когда это случится. Крюгер тащил группу преследователей, и француз с итальянцем ну никак не хотели отклеиваться от Симена. И вот ещё до конца второго круга соперники настигли Алексея. К сожалению, последствия бронхита у него остались.

На последнем круге норвежец и француз рванули вперёд, и Червоткин постарался поддержать ускорение новых лидеров гонки. Итальянец отвалился из этой группы, что было, безусловно, положительным моментом для сборной России, так как на последнем этапе за итальянец должен был бежать мощный Федерико Пеллегрино.

Алексею было очень тяжело. Да, он проиграл 16 секунд на передаче эстафеты, но бросить камень в сторону россиянина никак нельзя. Червоткин сделал всё что мог. После финиша все видели, насколько тяжело далась ему гонка», — отмечает Говоров.

Спицов работал на износ

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Антон Бабошин описал, как на последнем этапе Денис Спицов отдал все силы, но все же не переиграл норвежца Йохеннеса Клебо, шедшего в экономном режиме.

«Потратив на разгон километра полтора, Денис рванул за Йоханнесом Клебо и Адрианом Бакшейдером. Интересно, что звездный норвежец в то же самое время не мог избавиться от компании французского коллеги. А может, пока просто не хотел этого делать, выжидая, как будут развиваться события дальше. Он дал возможность Бакшейдеру лидировать, а сам отсиживался у него за спиной, экономя силы.

Спицов же отчаянно работал, пытаясь достать конкурентов — к середине круга его отставание от них составляло около девяти секунд. Еще один подъем, и вот он, рядом с финишерами из Норвегии и Франции. Привет, Йоханнес! Привет, Адриан! На последний круг соискатели наград ушли втроем — после 36 пройденных километров все самое интересное в гонке оставалось еще впереди.

Как показала индивидуальная гонка, разогнавшийся Спицов почти неудержим для любого, даже самого опытного соперника. Но на сей раз ему пришлось работать на износ и в не самой комфортной обстановке. А Клебо большую часть этапа провел почти что в прогулочном режиме. Как и десятью километрами ранее, лидеры достаточно быстро оставили позади одного из членов группы — теперь "съеденным" оказался француз.

И теперь судьбу золота россиянин и норвежец должны были один на один. Клебо выбрал момент для атаки на последнем подъеме, не желая выяснять отношения на стадионе. Туда он выкатился уже в одиночестве и финишировал с флагом. А Спицов пересек финишную черту вторым, вписав еще одну страницу в книгу славы отечественных лыж», — убежден Бабошин.

Поколение-некст Елены Вяльбе

Корреспондент «Спорта День за Днем» Олег Евстифеев заострил внимание на том, что успех российской команде приносят молодые лыжники, которых раскрыла Елена Вяльбе.

Без шансов. Россия разбила США и вышла в четвертьфинал Россия всухую обыграла США в решающем матче группового раунда «Серебро больше чем бронза, но меньше чем победа. Поколение-некст Елены Вяльбе шокирует снова и снова, придавая смысл Олимпиаде для нас. Даже без Сергея Устюгова сборная России способна побеждать всех, кроме норвежцев. Верните Лося, и дайте викингам согреться. Мерзнут они без конкуренции последние годы.

Вяльбе рыдала по окончании гонки на глаза журналистов и едва не падала как ее собственные лыжники. "Я не знаю, что говорить. Я благодарна моим спортсменам, тренерам всем. За прекрасные минуты на этой трудной Олимпиаде. Все, больше нечего сказать", — простонала глава российских лыж.

Зрители благодарны ей и ее команде. Очевидно, 21 февраля Александр "Укротитель Сундбю" Большунов и Денис "Достану любого" Спицов побегут командный спринт. Молчим, ничего не говорим», — призывает Евстифеев.