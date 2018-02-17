Еще один приятный сюрприз. Лыжная сборная снова с медалью

Самый молодой состав

Вяльбе сделала правильные выводы из прошлогодней неудачи, подчеркивает редактор «Спорта день за днем» Александр Кавокин, также отмечая молодость состава российской сборной.

«Год назад на чемпионате мира в Лахти наши девушки были только пятыми. Все проиграли уже на стартовом этапе. Приболела Мария Гущина, а тренеры выставили вместо нее Полину Кальсину, которая потерялась в финском лесу. Уже потом она жаловалась, что ей стало плохо. Как и всем российским болельщикам. Бежавшие следом Юлия Белорукова, Юлия Чекалева и Анастасия Седова уже ничего не могли сделать.

Вяльбе тогда удержалась от жесткой критики, но выводы сделала. На то она и президент федерации лыжных гонок России. Состав олимпийской эстафеты отличался от прошлогоднего наполовину: Кальсину вообще не взяли в Пхенчхан, Юлия Чекалева, вроде как испугавшаяся бежать в Лахти последний этап, давно не в фаворе у Вяльбе. На "классику" бросили Наталью Непряеву и Юлию Белорукову, а в "коньке" заявили Анастасию Седову и Анну Нечаевскую. Им 94 года на четверых. Средний возраст квартета — 23,5 года. Ни у кого в женской эстафете не было состава моложе!».

Правильный план на гонку

Автор Sports.ru Алексей Авдохин отмечает грамотный план на эстафету, выбранный штабом сборной.

«Лыжный штаб сборной во главе с президентом Еленой Вяльбе в который раз выбрал спорный вариант расстановки – установка на быстрое начало, запредельный темп в надежде на запас к последнему этапу. Могло не сработать, если бы наши отправили Нечаевскую в плотной группе или с отставанием. Но сработало — еще один плюс к репутации лыжной федерации.

"Вас удивляет, что Нечаевская финишер? А было бы лучше, если бы она пришла с большим отрывом, и мы потом ничего не сумели сделать. Все-таки в группе проще за что-то зацепиться", – объясняла Вяльбе перед гонкой. И, кажется, впервые ее план был правильным. За восемь лет во главе русских лыж ошибок при выборе состава на эстафету у Вяльбе, которую сейчас принято только хвалить, было слишком много».

Без провалов

Сборной России удалось избежать провалов в первой половине гонки, а Седова не отпустила соперницу в отрыв, констатирует обозреватель «Спорт-экспресса» Антон Бабошин.

«Первая половина гонки вышла у нас как на картинке – сборная России постоянно шла впереди, избежав серьезных провалов. Универсал Непряева хорошо стартовала, идя в почти спринтерском темпе – не старалась удержаться за фаворитами, а предложили им свою скорость. Постепенно отрываясь от соперниц, она на последнем подъеме воспользовалась тем, что у нее лучше работали лыжи, и мощно пошла в атаку. Норвежка Ингвилд Остберг не ожидала такого подвоха и чуть отстала, дав возможность Непряевой передать эстафету с небольшим просветом».

«Успех Непряевой оказался локальным, норвежка Астрид Якобсен достаточно быстро настигла Белорукову, которая достаточно долго шла в не самом быстром темпе. Но как оказалось, она лишь копила силы и выжидала момент для штурма. А затем рванула в подъем, с невероятной легкостью оставив Якобсен за спиной. Норвежка на последнем километре просто встала и к концу отрезка проиграла Белоруковой полминуты. А россиянка передала эстафету в 1,7 секунды впереди лидера сборной Швеции Шарлотты Каллы, показавшей просто выдающуюся скорость на этих пяти километрах.

Коньковый ход — совсем другая история. Шведка Эбба Андерссон сразу же захватила инициативу, и весь этап прошел под ее диктовку. Но при этом Седовой удалось добиться своего и не отпустить соперницу в отрыв. Все пять километров они прошли вместе. Финская лыжница Риитта-Лиса Ропонен, шедшая третьей, попыталась сократить разрыв, но сил у нее хватило только на пару километров – к последней передаче эстафеты она отстала на 40 секунд. А вот чемпионка индивидуальной гонки Рагнхильд Хага моментально начала исправлять ошибки Якобсен – 21 секунда, 14, 9... К финишу этапа она пришла следом за Швецией и Россией».

Юлия Белорукова российская лыжница Утром было ощущение, что завоюем медаль, но мы об этом особо не говорили. Мы просто старались отвлекаться, шутить, как-то себя развлекать немножко, чтобы не забивать себе голову ничем лишним. Не то чтобы мы проснулись с мыслью: «Вот, мы сегодня третьими будем или вторыми». Мы просто знаем, что у нас очень сильная команда, и от нас не знают, чего ожидать. Когда так, это лучше всего.

Выбор Нечаевской



Нечаевская сделала правильный выбор, не погнавшись за золотой медалью, убеждениз «Чемпионата»

«Финишер нашей сборной Анна Нечаевская активно начала свой этап, попытавшись сразу отцепить шведскую королеву спринта Стину Нильсон, но уже в подъеме была вынуждена уступить соперницам из Швеции и Норвегии, а затем начала стремительно отставать от Бьорген и Нильссон. Нечаевской оставалось лишь отстаивать свою бронзу, так как в полуминуте от нее рыла снег сильнейшая финская лыжница Криста Пярмякоски.

Нильссон даже и не думала выходить на смены. Она просто "пасла" свою титулованную соперницу и рассчитывала на свой коронный финишный рывок. Нечаевская проиграла целых 20 секунд на первом круге, но выигрывала еще столько же у Пярмякоски. Россиянка сделала правильный выбор, не погнавшись за золотым журавлем ради бронзовой синицы».

«Нечаевская могла при желании финишировать даже с флагом, но это для нас запрещено правилами МОК. Двум великим чемпионкам она проиграла больше 40 секунд, но главное, что удержала бронзу — первую для России медаль с 2006 года».

Анна Нечаевская российская лыжница Я сначала хотела упереться в спину Нильссон, но она все равно подождала Бьорген, стала работать на спуск. И потом уже понимала, что мне нужно делать свою гонку, не бросаться за ними, потому что пять километров – это такая суровая дистанция. Серьезная, всякое может случиться. И я старалась удержать свое место, медаль.

Первая медаль за 12 лет



Автор «Советского спорта» напоминает, что Россия 12 лет не была на подиуме женских эстафет, а также хвалит российских лыжников.

«К хорошему привыкаешь быстро? Но не в таких условиях! После всего негатива и всех потрясений, с которыми пришлось столкнуться накануне этих Олимпийских игр, российские болельщики нашли свой островок одной лишь радости и позитива. Лыжная сборная, казалось бы – осиротев после решений МОК – внезапно стала той командой, которая приносит нам приятные сюрпризы чуть ли не каждый день.

Медали Александра Большунова, Юлии Белоруковой, Дениса Спицова – тому подтверждение. Скиатлон, как и женская разделка, хоть и не принес наград, тоже оставил приятное послевкусие. Везде наши ребята и девушки были в топ-10. А это – прямой намек на потенциальный успех в эстафетах. Намек, как оказалось, очень правильный».

«Мы 12 лет не были в призах на женских олимпийских эстафетах. И вот – вернулись! С почти юниорским составом! Есть четвертая бронза. Может, все-таки, и золото и будет?».