Российские хоккеисты разгромили США на Олимпиаде-2018

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Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

по хоккею разгромилана Олимпийских играх в Пхенчхане.

Встреча завершилась победой российской сборной со счетом 4:0. В составе россиян дублем отличились Николай Прохоркин и Илья Ковальчук. Прохоркин забросил свои шайбы в первом и втором периодах, а Ковальчук — во втором и третьем.

Россия — США: онлайн матча

Напомним, днем ранее Россия разгромила Словению (8:2), а в первом матче уступила Словакии (2:3).

По итогам групповой стадии россияне заняли первое место и напрямую вышли в четвертьфинал.