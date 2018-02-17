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    Российские хоккеисты разгромили США на Олимпиаде-2018

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    Сборная России
    На фото:Сборная России
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    Сборная России по хоккею разгромила сборную США на Олимпийских играх в Пхенчхане.

    Встреча завершилась победой российской сборной со счетом 4:0. В составе россиян дублем отличились Николай Прохоркин и Илья Ковальчук. Прохоркин забросил свои шайбы в первом и втором периодах, а Ковальчук — во втором и третьем.

    Россия — США: онлайн матча

    Напомним, днем ранее Россия разгромила Словению (8:2), а в первом матче уступила Словакии (2:3).

    По итогам групповой стадии россияне заняли первое место и напрямую вышли в четвертьфинал.

    Россия — США — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
    Хоккей. Олимпийские игры. Группа В
    Голы: Прохоркин — 1 (Мозякин, Барабанов), 07:21 — 1:0. Прохоркин — 2 (Широков, Мозякин), 22:14 — 2:0. Ковальчук — 1 (Андронов), 39:59 — 3:0. Ковальчук — 2 (Войнов, Андронов), 40:28 — 4:0.Вратари: Василий Кошечкин — ЗапольскиШтраф: 10 — 10Броски: 26 (13-6-7) — 29 (11-9-9)
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