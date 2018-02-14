Российские хоккеисты стартовали на ОИ-2018 с поражения

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Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

по хоккею с поражения стартовала на Олимпиаде-2018. В первом матче подопечныевели уверенно в счете, но в итоге уступили

Встреча завершилась поражением россиян со счетом 2:3 (2:2, 0:0, 0:1).

Фотогалерея матча Словакия — Россия

У российской сборной шайбы на 3-й и 5-й минутах забросили Владислав Гавриков и Кирилл Капризов. У Словакии отличились Петер Олвецки (17-я минута), Мартин Бакош (18-я минута) и Петер Черешняк (49-я минута).

Сборная США проиграла Словении в овертайме

Следующий матч сборная России проведет 16 февраля. Соперником россиян станет сборная Словении.