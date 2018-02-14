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    Российские хоккеисты стартовали на ОИ-2018 с поражения

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    Словакия — Россия
    На фото:Словакия — Россия
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Сборная России по хоккею с поражения стартовала на Олимпиаде-2018. В первом матче подопечные Олега Знарка вели уверенно в счете, но в итоге уступили сборной Словакии.

    Встреча завершилась поражением россиян со счетом 2:3 (2:2, 0:0, 0:1).

    Фотогалерея матча Словакия — Россия

    У российской сборной шайбы на 3-й и 5-й минутах забросили Владислав Гавриков и Кирилл Капризов. У Словакии отличились Петер Олвецки (17-я минута), Мартин Бакош (18-я минута) и Петер Черешняк (49-я минута).

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    Следующий матч сборная России проведет 16 февраля. Соперником россиян станет сборная Словении.

    Хоккей. Олимпиада-2018. Группа B
    Словакия — Россия 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Прохокин — (Гавриков, Войнов), 02:54 — 0:1; Капризов — (Гусев), 04:08 — 0:2; Олвецкин — (Граняк), 16:05 — 1:2; Бакош, 17:55 — 2:2; Черешняк — (Гашчак, Бакош — больш.), 48:30 — 3:2Вратари: Конрад — КошечкинШтраф: 12 — 10Броски: 19 (4+8+7) — 22 (8+9+5)
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