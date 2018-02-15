Накатать на золото. Анонс олимпийских событий 15 февраля

Фигурное катание

Накануне спортивная пара фигуристов Евгения Тарасова/Владимир Морозов заняла второе место в короткой программе, уступая китайским соперникам чуть более половины балла.

Заявка на золото. Тарасова и Морозов преследуют китайцев

С одной стороны, отставание весьма незначительное, с другой, Суй Вэньцзин/Хань Цун не какие-то там дебютанты, а опытные бойцы, чемпиона мира. Потому борьба будет жаркой. К тому же, в спину нашей паре дышат канадцы, которых сбрасывать со счетов тоже не стоит.

Вторая российская пара Наталья Забияко/Александр Энберт имеет чуть менее ясные надежды на медали, но все же отставание в 2,5 балла от третьего места интригует.

Старт финальных прокатов — в 04:30 мск, сильнейшая группа — ближе к 6 утра.

Горные лыжи

Буря над Пхенчханом, провальный старт хоккеистов и очередные скандалы Все, чем запомнился пятый день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018

Горные лыжники попытаются нагнать пропущенное из-за непогоды. Сначала, в 05:00, скоростной спуск у мужчин. Здесь представителей сборной России совсем нет.

Следом, в 07:15, гигантский слалом у женщин, 2 попытка. Анастасия Силантьева выйдет на трассу, но больших свершений мы от нее не ждем.

Сноуборд

В 08:40 — финал в борд-кроссе. В финал, правда, еще предстоит пробиться, причем через систему плей-офф. Но все же надеемся увидеть в решающем заезде серебряного призера Сочи-2014 Николая Олюнина. И последим за Даниилом Дильманом.

Лыжи

В лыжной части программы — гонка на 10 км у женщин свободным стилем. На трассе — Алиса Жамбалова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская. Старт — в 09:30.

Главные надежды возлагаем на Анастасию Седову. Из всех коллег по сборной ее результаты по ходу сезона были наиболее высокими, хотя и не победы.

Биатлон

В биатлоне две гонки. Сначала, в 11:15, женская индивидуальная гонка на 15 км. Здесь, увы, шансов нет совсем.

Как не сильно много их и в 14:00, когда стартует мужская гонка на 20 км. Антон Бабиков уже успел все повеселить на Олимпиаде прыжками через забор, потому интересно, чем сможет удивить сегодня?

А взгляды всего мира будут обращены в гонке на Мартена Фуркада.

Коньки

Самые яркие снимки 5 дня Олимпиады

В 14:00 очередная дистанция у конькобежцев. На этот раз на 10000 метров. Это будет долгая история. Но небезынтересная. Легендарный Свен Крамер выиграл все, кроме этой дистанции. Сложится ли сегодня?

Отметим, что представителей сборной России на дистанции нет.

Санки

Санный спорт прощается с Олимпиадой-2018. Разыграны все медали, кроме последней — в эстафете. Старт — в 15:30. За сборную России на трассу выйдут Роман Репилов и Екатерина Батурина, а в паре — Александр Денисьев/Владислав Антонов.

С учетом того, что в индивидуальных видах ребята были не на высоте, особо ничего не ждем.

За ходом всех соревнований на Олимпиаде-2018 можно следить в онлайне LiveSport.Ru.