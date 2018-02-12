Бабиков перелез через ограждение, чтобы не общаться с прессой после гонки

Как сообщает «ТАСС», Бабиков перелез через ограждение в микст-зоне — специальном пространстве на стадионе, где спортсмены общаются с журналистами.
Отметим, что после гонки Бабиков опубликовал в Instagram пост со следующим текстом: «Спасибо за поддержку. Когда сталкиваешься с такими трудностями, остаются только те, кто действительно важен. Мы продолжаем бороться, потому что должны и верим в свой труд. P.S. Чем писать гадкие слова мне, напишите добрые тем, кого вы любите — пользы больше».
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Напомним, в гонке преследования Бабиков финишировал на 40-й позиции.