Бабиков перелез через ограждение, чтобы не общаться с прессой после гонки

Российский биатлонистне захотел общаться с журналистами после гонки преследования на Олимпиаде-2018 и, чтобы избежать необходимости отвечать на вопросы представителей СМИ, перелез через ограждение.

Как сообщает «ТАСС», Бабиков перелез через ограждение в микст-зоне — специальном пространстве на стадионе, где спортсмены общаются с журналистами.

Отметим, что после гонки Бабиков опубликовал в Instagram пост со следующим текстом: «Спасибо за поддержку. Когда сталкиваешься с такими трудностями, остаются только те, кто действительно важен. Мы продолжаем бороться, потому что должны и верим в свой труд. P.S. Чем писать гадкие слова мне, напишите добрые тем, кого вы любите — пользы больше».

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Напомним, в гонке преследования Бабиков финишировал на 40-й позиции.