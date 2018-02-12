Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Бабиков перелез через ограждение, чтобы не общаться с прессой после гонки

    Сборная России Биатлон
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Антон Бабиков
    На фото:Антон Бабиков
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Российский биатлонист Антон Бабиков не захотел общаться с журналистами после гонки преследования на Олимпиаде-2018 и, чтобы избежать необходимости отвечать на вопросы представителей СМИ, перелез через ограждение.

    Как сообщает «ТАСС», Бабиков перелез через ограждение в микст-зоне — специальном пространстве на стадионе, где спортсмены общаются с журналистами.

    Отметим, что после гонки Бабиков опубликовал в Instagram пост со следующим текстом: «Спасибо за поддержку. Когда сталкиваешься с такими трудностями, остаются только те, кто действительно важен. Мы продолжаем бороться, потому что должны и верим в свой труд. P.S. Чем писать гадкие слова мне, напишите добрые тем, кого вы любите — пользы больше».

    Реабилитация Фуркада, шах и мат от Пихлера. Реакция прессы на мужскую гонку преследования

    Напомним, в гонке преследования Бабиков финишировал на 40-й позиции.

    Олимпиада-2018ОнлайнРасписаниеМедалиФотоХоккейБиатлонФигурное катание
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Реабилитация Фуркада, шах и мат от Пихлера
  • Реакция прессы на мужскую гонку преследования в соревнованиях биатлонистов на Олимпиаде в Пхенчхане
    •
  • Провал фаворитов и российский биатлон на дне
  • Реакция прессы на мужскую спринтерскую гонку в соревнованиях биатлонистов на ОИ-2018
    •
  • 12/02
    • Дальмайер – двукратная чемпионка Игр-2018
  • 12/02
    • Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на Олимпиаде в Пхёнчхане
  • 12/02
    • Фуркад: Не понимаю позицию МОК и не могу принять ее
  • 11/02
    • Пайффер: Верю, что Шипулин — чистый спортсмен
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Бронза Елистратова в шорт-треке и корейское золотоБронза Елистратова и корейское золото в шорт-трекеСемен Елистратов стал первым медалистом из России на Олимпиаде-2018, завоевав бронзовую медаль на дистанции 1500 метров в шорт-трекеЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАЮлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном тексте
    Подробный разбор
  • Загитова принесла России серебро. Коляда вновь упал
  • СМИ – об итогах командных соревнований по фигурному катанию
    •
  • Провал фаворитов и российский биатлон на дне
  • Реакция прессы на мужскую спринтерскую гонку в соревнованиях биатлонистов на ОИ-2018
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Сдержит ли «Виннипег» Кузнецова, Овечкина и «Вашингтон»?
  • «Виннипег» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 14 февраля
  • 2,04
    •
  • Экспресс дня. Способны ли «дрозды» на подвиг?
  • Прогнозы и ставки на футбол 12 февраля
  • 5,45
    •
    Олимпиада-2018. Лента новостей
  • 20:42
    • Фуркад: Не понимаю позицию МОК и не могу принять ее
  • Канадец Кингсбери — лучший в могуле
  • Представитель Канады Микаэль Кингсбери завоевал золото Олимпийских игр в соревнованиях по фристайлу в дисциплине "могул"
    • 19:59
  • Реабилитация Фуркада, шах и мат от Пихлера
  • Реакция прессы на мужскую гонку преследования в соревнованиях биатлонистов на Олимпиаде в Пхенчхане
    • 19:50
  • 18:27
    • Лундбю — чемпионка ОИ-2018 в прыжках с трамплина, Аввакумова стала четвертой
  • 18:13
    • Канадец Кингсбери завоевал золотую медаль Олимпиады-2018 в могуле
  • 18:01
    • Батурина — 20-я после второй попытки в соревнованиях саночниц
  • 17:48
    • Конькобежка Вюст стала пятикратной чемпионкой Олимпийских игр
  • 15:56
    • Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на Олимпиаде в Пхёнчхане
  • 15:48
    • Российские керлингисты не смогли выйти в финал ОИ-2018 в миксте
  • Победа Дальмайер в биатлонной гонке преследования
  • Лаура Дальмайер из Германии завоевала вторую золотую медаль Пхенчхана, победив в гонке преследования
    • 15:20
  • 13:48
    • Дальмайер – двукратная чемпионка Игр-2018
  • 13:07
    • Мэздзер: Россиянин предлагал мне свои сани
  • 13:03
    • Отец Загитовой: Выступление Алины не смог смотреть, вышел в подъезд
  • 12:50
    • Швейцарские хоккеистки одержали вторую победу на групповом этапе ОИ-2018
  • 12:39
    • Стоу выделил в составе сборной России Ковальчука, Дацюка и Гусева
  • 12:21
    • Чайковская: У Загитовой лучшая программа одиночницы в истории
  • 12:05
    • Широков надеется на эмоциональный подъем в первой игре
  • 11:52
    • Сотникова: Если бы Коляда показал максимум, мы были бы первыми
  • 11:35
    • Панжинский, Большунов, Виценко и Мельниченко побегут спринт на ОИ-2018
  • 11:21
    • Американка Ким вышла в финал хафпайпа с лучшим результатом
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •