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    Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на Олимпиаде в Пхёнчхане

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    Мартен Фуркад
    На фото:Мартен Фуркад
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    Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

    Фуркад показал результат 32 минуты 51,7 секунды, пробежав один штрафной круг.

    Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон (+12,0), третье – немец Бенедикт Долль (+15,1).

    Единственный представитель России Антон Бабиков финишировал 40-м.

    Для 29-летнего Фуркада это золото стало третьим в карьере на Олимпийских играх.

    Фотогалерея гонки преследования у биатлонистов

    Биатлон. Олимпийские игры. Пхёнчхан. Мужчины. Гонка преследования

    1. Мартен Фуркад (Франция) – 32.51,7 (1 шт. круг)
    2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – отставание 12,0 (1)
    3. Бенедикт Долль (Германия) – 15,1 (1)
    4. Тарьей Бе (Норвегия) – 1.02,6 (3)
    5. Симон Шемп (Германия) – 1.02,7 (3)
    6. Беньямин Вегер (Швейцария) – 1.03,1 (2)
    40. Антон Бабиков (Россия) – 4.30,1 (4)

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