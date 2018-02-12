Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на Олимпиаде в Пхёнчхане

Фуркад показал результат 32 минуты 51,7 секунды, пробежав один штрафной круг.
Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон (+12,0), третье – немец Бенедикт Долль (+15,1).
Единственный представитель России Антон Бабиков финишировал 40-м.
Для 29-летнего Фуркада это золото стало третьим в карьере на Олимпийских играх.
Фотогалерея гонки преследования у биатлонистов
Биатлон. Олимпийские игры. Пхёнчхан. Мужчины. Гонка преследования
1. Мартен Фуркад (Франция) – 32.51,7 (1 шт. круг)
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – отставание 12,0 (1)
3. Бенедикт Долль (Германия) – 15,1 (1)
4. Тарьей Бе (Норвегия) – 1.02,6 (3)
5. Симон Шемп (Германия) – 1.02,7 (3)
6. Беньямин Вегер (Швейцария) – 1.03,1 (2)
40. Антон Бабиков (Россия) – 4.30,1 (4)