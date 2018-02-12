Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на Олимпиаде в Пхёнчхане

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Для 29-летнего Фуркада это золото стало третьим в карьере на Олимпийских играх.

Французский биатлонистстал победителем гонки преследования на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

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