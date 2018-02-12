Реабилитация Фуркада, шах и мат от Пихлера

Успех Фуркада и Самуэльссона



Мартен Фуркад реабилитировался за провал в спринте, а Вольфганг Пихлер доказал, что является тренером олимпийского уровня, отмечает корреспондент «Чемпионата»

«Четвертый рубеж давал слабую надежду на интригу в борьбе за победу, но Мартен сразу лишил нас всяких иллюзий, закрыв все пять мишеней. Француз полностью реабилитировался за провал в спринте и выиграл свое первое олимпийское "золото" в Южной Корее. Скорее всего, не последнее. Серебряную и бронзовую медали разыграли немец Долль и швед Самуэльссон. Представляете? Самуэльссон. Откуда они все взялись? Крчмарж и Виндиш в спринте, Самуэльссон в преследовании…

В финишном створе швед легко и играючи расправился с немцем и выдал главную гонку своей жизни. Фантастика. И это ведь подопечный Вольфганга Пихлера, который не так давно тренировал сборную России. Помните, как мы набрасывались на шведского специалиста за его работу с нашей командой? Как же мы ошибались. Пихлер – тренер олимпийского уровня, что в очередной раз и доказал. Шах и мат».

Себастьян Самуэльссон шведский биатлонист Вольфганг — мой персональный тренер, и, конечно, это важно. Он единственный, кто составляет мой тренировочный план. Пихлер работал со мной все лето и осень. Он важен, но есть и много других тренеров и людей, вовлечённых в этот процесс. Это прекрасная команда.

Бе предпочел не рисковать, Долль смирился

Обозреватель «Советского спорта» Николай Мысин подчеркивает, что Йоханнес Бе решил поберечь силы на новые старты, а также отмечает работу Самуэльссона на финише гонки.

«Йоханнес Бе отвалился совсем – похоже, решил экономить силы на индивидуалку. Прорваться в тройку из четвертого десятка? Можно, конечно. Рискуя и надеясь на ошибки фаворитов. Норвежец, видимо, предпочел не рисковать».

«Тройка призеров стала понятна сразу после четвертой стрельбы – весь пелотон дружно отправился наматывать штрафные (по 2-3 круга на брата), и только Долль с Самюэльссоном все сделали чисто, убежав сразу вслед за Фуркадом. Ну, то есть, с отставанием в 25-30 секунд. Зато близко друг к другу.

Долль тоже не блистал в этом сезоне, но у него хотя бы за плечами золото спринта чемпионата мира! Опыт – есть. Все – есть. Что есть у Самюэльссона? Школа Пихлера. Азарт. И настырность. Догнав немца и отсидевшись у него за спиной, Себастьян мощно включится в работу перед стадионом. Тут толком борьбы и не будет – Долль смирится с поражением. Олимпиада продолжает приносить сюрпризы!».

Мартен Фуркад французский биатлонист Я не видел, как сегодня бежал Йоханнес. Мы говорили с ним, что Олимпиада — это не только наша битва друг с другом. На Олимпиаде аутсайдеры всегда имеют отличные шансы. Это не было соревнование между мной и Йоханнесом — это был биатлон. Перед Олимпиадой в Сочи у меня было много страхов. А сейчас я уверен в себе, у меня уже есть медали, и мне просто нужно их брать. Я был восторге от того, как я готов к турниру, поэтому даже сегодня был уверен в себе.

Может быть, дело в нас?

Обозреватель Владимир Иванов из «Советского спорта» рассуждает на тему неудачи Пихлера в сборной России и успешной работы с другими командами.

«Пихлер так и не понял нас, а мы – его. Но время показало, что при всей неоднозначности подходов, результат при нем был заметно лучше, чем сейчас. То, что тогда казалось неудачей, сейчас принималось бы на "ура". Безусловно, никаких чудесных преображений с российской сборной при Пихлере не происходило, но, может быть, дело в том, что ему так и не дали полноценно попробовать? Помпезно пригласить, предложить шикарную зарплату, но так и не дать реальных рычагов, а вместо поддержки обильно критиковать – зачем вообще все это было затевать?».

«Посмотрите, что творит шведская молодежь здесь, в Пхенчхане. В спринте седьмое место занимает 22-летняя Ханна Эберг, а в преследовании она же забирается уже на пятую позицию, в упорной борьбе на финише проиграв призеру спринта Марте Ольсбу. 20-летний Себастьян Самуэльссон и вовсе стал одной из главных сенсаций биатлонного турнира».

«Эти шведские ребята, уверен, ничуть не талантливее тех же Антона Бабикова и Татьяны Акимовой. Просто их сумели подвести именно к главному старту, подобрали те самые ключики. У нас же о тонких настройках говорить не приходится, тут бы с толстыми разобраться…».

«Да и факт остается фактом: у Вольфганга был результат до работы с российской сборной, есть после. Так, может быть, дело все-таки не в нем, а в нас?».

Волфганг Пихлер главный тренер сборной Швеции Перед началом Игр я думал, что если мы выиграем одну медаль, то этого уже будет достаточно. Но надеялся я в первую очередь на эстафету, причем как женскую, так и мужскую. У нас молодая команда, для которой это первые Олимпийские игры, так что я уже удовлетворен таким результатом. Посмотрим, как все сложится дальше.

Россияне рассыпались при первых трудностях

Автор Sports.ru Вячеслав Самбур критикует выступление всей российской сборной и называет форму Антона Бабикова и Матвея Елисеева — главным разочарованием Олимпиады.

«Разумеется, команда пострадала от действий МОК: русский биатлон потерял обоих лидеров (Шипулина и Юрлову), плюс многих игроков основы. Но те, кого позвали на Игры, это тоже основа – либо железные вторые номера, либо претенденты на участие в эстафетах. Они не сели в самолет до Кореи случайно – их, как и недопущенных, целенаправленно "вели", сначала нагружали, а потом разгоняли. И?

За четыре гонки наши биатлонисты выдавили одно 20-е место (от Акимовой) – все, что нужно знать о мастерстве тренеров сборной. И если у женщин проблемы глобальные – их не решить за год-два просто приглашением крутого специалиста, то парни при неплохом потенциале просто теряют время».

«Именно форма Бабикова с Елисеевым – главное биатлонное разочарование Игр, особенно на фоне предстартового настроения Рикко: доволен скоростью, мы полностью готовы к Олимпиаде. Антон и Матвей еще неделю назад котировались значительно выше Самуэльссона, вряд ли ниже Крчмаржа… Но оба рассыпались при первых трудностях, как, в общем, и девушки».