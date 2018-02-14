Знарок: Сами отдали игру

Главный тренер российской сборнойпрокомментировал поражение в матче против Словакии (2:3) на Олимпиаде-2018.

«Проиграли игру. Сами ее отдали. В принципе здесь все ясно. Все ошибки, которые совершили, беру на себя. Я не буду команду или кого-то персонально обвинять в ошибках. Потому что это моя команда», — сказал Знарок, передает «Чемпионат».

«Начало было очень хорошее, 2:0. Просто, наверное, посчитали, что после такого счета все будет хорошо. Команда Словакии показала себя единым кулаком, показала, как надо играть на Олимпиаде. Голы в наши ворота связаны с ошибками.

"Команда очень нервничала перед игрой. Не было никаких мыслей о том, что после 2:0 что-то произойдет. Один пропустили, и вроде бы ничего страшного, сейчас забьем. А потом 2:2 и уже — ой! Словаки играли на контратаках, они же мало бросали.

Но это спорт, к этому надо быть готовым. Ну, проиграли сегодня. Правильно Дацюк сказал, что теперь у команды спадут оковы. Команда напрягалась очень серьезно, в том числе со стороны прессы", — также отметил главный тренер российской сборной.

Кроме того, Знарок отметил важность игры в большинстве: "Самое главное, игра в большинстве. Сегодня оно не пошло".

Дацюк: Спасибо Кошечкину, что закончили со счетом 2:3