На Олимпиаде-2018 сдали первый положительный допинг-тест

Все события в одной ленте

Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

Участник олимпийскойпо шорт-трекусдал положительный допинг-тест на Играх в Пхенчхане.

Об этом сообщает kyodonews.jp.

Отмечается, что 21-летний спортсмен был заявлен в качестве резервиста в состав японской команды на мужскую эстафету на дистанции 5000 метров. Финал соревнований в данной дисциплине пройдет 22 февраля.

Теперь Сайто будет отозван с Олимпиады, а представители Олимпийского комитета Японии 13 февраля дадут пресс-конференцию по данному факту.

Стоит отметить, что ранее спортсмены из Японии не сдавали положительных допинг-тестов на зимних Играх.

Родченков: Как минимум 20 стран используют допинг

Олимпиада-2018 продлится до 25 февраля.