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    На Олимпиаде-2018 сдали первый положительный допинг-тест

    Шорт-трек
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    Кэй Сайто
    На фото:Кэй Сайто
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Участник олимпийской сборной Японии по шорт-треку Кэй Сайто сдал положительный допинг-тест на Играх в Пхенчхане.

    Об этом сообщает kyodonews.jp.

    Отмечается, что 21-летний спортсмен был заявлен в качестве резервиста в состав японской команды на мужскую эстафету на дистанции 5000 метров. Финал соревнований в данной дисциплине пройдет 22 февраля.

    Теперь Сайто будет отозван с Олимпиады, а представители Олимпийского комитета Японии 13 февраля дадут пресс-конференцию по данному факту.

    Стоит отметить, что ранее спортсмены из Японии не сдавали положительных допинг-тестов на зимних Играх.

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    Олимпиада-2018 продлится до 25 февраля.

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