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    Родченков: Как минимум 20 стран используют допинг

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    Григорий Родченко
    На фото:Григорий Родченко
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    Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в эфире CBS заявил, что не менее 20 стран мира используют допинг при подготовке спортсменов. Во время эфира внешний вид Родченкова был изменен из соображений безопасности.

    «Да, можно верить, что Олимпийские игры когда-нибудь снова будут чистыми, но сложно бороться с природой человека. Это наши грехи. Спорт здесь ни при чём. Есть 10-15 процентов людей, которые неисправимы. С этим ничего не поделаешь. Они мошенники от природы. Сколько стран используют допинг? Более 20. Без сомнения. Сам я сожалею, что создал эту порочную систему. Сейчас она прекрасно работает», — сказал Родченков.

    Ранее Родченков заявил, что президент РФ Владимир Путин по-прежнему хочет, чтобы он «перестал говорить».

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