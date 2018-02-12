Родченков: Как минимум 20 стран используют допинг

Бывший глава московской антидопинговой лабораториив эфире CBS заявил , что не менее 20 стран мира используют допинг при подготовке спортсменов. Во время эфира внешний вид Родченкова был изменен из соображений безопасности.

«Да, можно верить, что Олимпийские игры когда-нибудь снова будут чистыми, но сложно бороться с природой человека. Это наши грехи. Спорт здесь ни при чём. Есть 10-15 процентов людей, которые неисправимы. С этим ничего не поделаешь. Они мошенники от природы. Сколько стран используют допинг? Более 20. Без сомнения. Сам я сожалею, что создал эту порочную систему. Сейчас она прекрасно работает», — сказал Родченков.

Ранее Родченков заявил, что президент РФ Владимир Путин по-прежнему хочет, чтобы он «перестал говорить».