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    Лундбю — чемпионка ОИ-2018 в прыжках с трамплина, Аввакумова стала четвертой

    Сборная России Прыжки с трамплина
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    Марен Лундбю
    На фото:Марен Лундбю
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    В Пхенчхане завершились соревнования по прыжкам с трамплина HS-109 среди женщин. Олимпийской чемпионкой стала норвежка Марен Лундбю.

    Норвежская спортсменка завоевала золотую медаль, набрав 264.6 балла. «Серебро» — у Катарины Альтаус из Германии (252.6), «бронза» — у Сары Таканаси из Японии (243.8).

    Россиянка Ирина Аввакумова была близка к медали, однако в итоге стала четвертой.

    Во второй финальной попытке россиянка прыгнула на 102 метра и получила от судей 116 баллов, однако этого оказалось недостаточно, чтобы оказаться впереди Таканаси. Итоговый результат Аввакумовой — 230.7 балла.

    Немец Веллингер — олимпийский чемпион в прыжках с трамплина

    Что касается других представительниц России, то Софья Тихонова заняла 25-е место (150.8 балла), а Анастасия Баранникова — 27-е (149.0).

    Напомним, Олимпиада-2018 продлится до 25 февраля.

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