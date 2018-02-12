Лундбю — чемпионка ОИ-2018 в прыжках с трамплина, Аввакумова стала четвертой

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В Пхенчхане завершились соревнования по прыжкам с трамплина HS-109 среди женщин. Олимпийской чемпионкой стала норвежка

Норвежская спортсменка завоевала золотую медаль, набрав 264.6 балла. «Серебро» — у Катарины Альтаус из Германии (252.6), «бронза» — у Сары Таканаси из Японии (243.8).

Россиянка Ирина Аввакумова была близка к медали, однако в итоге стала четвертой.

Во второй финальной попытке россиянка прыгнула на 102 метра и получила от судей 116 баллов, однако этого оказалось недостаточно, чтобы оказаться впереди Таканаси. Итоговый результат Аввакумовой — 230.7 балла.

Немец Веллингер — олимпийский чемпион в прыжках с трамплина

Что касается других представительниц России, то Софья Тихонова заняла 25-е место (150.8 балла), а Анастасия Баранникова — 27-е (149.0).

Напомним, Олимпиада-2018 продлится до 25 февраля.