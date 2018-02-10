Немец Веллингер — олимпийский чемпион в прыжках с трамплина

Веллингер после финальной попытки набрал 259,3 балла.
Отметим, что четыре года назад на Играх в Сочи немецкий спортсмен выиграл золото в командном турнире.
Серебро завоевал Йоханн Андре Форфанг из Норвегии с результатом 250,9 балла, бронза досталась его соотечественнику Роберту Юханссону — 249,7.
Из четырех россиян во вторую попытку пробились Денис Корнилов и Евгений Климов, занявшие в итоге 24-е и 30-е место из 30 участников финала с результатами 209,6 и 168,2 соответственно.
Михаил Назаров и Алексей Ромашов завершили борьбу после первой попытки.