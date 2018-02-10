Немец Веллингер — олимпийский чемпион в прыжках с трамплина

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Немецзавоевал золото Олимпиады-2018 в прыжках с нормального трамплина HS-109.

Веллингер после финальной попытки набрал 259,3 балла.

Отметим, что четыре года назад на Играх в Сочи немецкий спортсмен выиграл золото в командном турнире.

Серебро завоевал Йоханн Андре Форфанг из Норвегии с результатом 250,9 балла, бронза досталась его соотечественнику Роберту Юханссону — 249,7.

Из четырех россиян во вторую попытку пробились Денис Корнилов и Евгений Климов, занявшие в итоге 24-е и 30-е место из 30 участников финала с результатами 209,6 и 168,2 соответственно.

Михаил Назаров и Алексей Ромашов завершили борьбу после первой попытки.