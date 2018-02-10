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    Немец Веллингер — олимпийский чемпион в прыжках с трамплина

    Прыжки с трамплина
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    Андреас Веллингер
    На фото:Андреас Веллингер
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    Немец Андреас Веллингер завоевал золото Олимпиады-2018 в прыжках с нормального трамплина HS-109.

    Веллингер после финальной попытки набрал 259,3 балла.

    Отметим, что четыре года назад на Играх в Сочи немецкий спортсмен выиграл золото в командном турнире.

    Серебро завоевал Йоханн Андре Форфанг из Норвегии с результатом 250,9 балла, бронза досталась его соотечественнику Роберту Юханссону — 249,7.

    Из четырех россиян во вторую попытку пробились Денис Корнилов и Евгений Климов, занявшие в итоге 24-е и 30-е место из 30 участников финала с результатами 209,6 и 168,2 соответственно.

    Михаил Назаров и Алексей Ромашов завершили борьбу после первой попытки.

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