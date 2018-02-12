Коляда стал вторым в произвольной программе

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Российские фигуристы сохранили второе место в командном турнире Олимпийских игр в Пхенчхане после произвольной программы

Коляда представил произвольную программу и стал вторым, получив от судей 173,57 балла. Первое место занял канадец Патрик Чан (179,75), третьим стал американец Адам Риппон (172,98).

После проката Коляды в активе российской сборной 48 очков и второе место в командном турнире. У лидирующих канадцев 55 баллов. Замыкает тройку лучших команда США — 44 балла.

Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа

1. Патрик Чан (Канада) — 179,75

2. Михаил Коляда (Россия) — 173,57

3. Адам Риппон (США) — 172,98

4. Маттео Риццо (Италия) — 156.11

5. Кейдзи Танака (Япония) — 148,36

Фотогалерея выступлений фигуристов в произвольной программе