Репилов: Разберемся с этими везунчиками в Китае

Российский саночникпрокомментировал свое выступление на Олимпийских играх в Пхенчхане.

В своем Instagram Репилов отметил, что судьбу медали решили полсекунды.

«Это было очень тяжело... Мне говорили что Олимпиада — это такая гонка, которую нельзя спрогнозировать, это не Кубок мира или чемпионат мира, это совсем другой уровень. Сегодня я полностью это на себе прочувствовал. Третий заезд лишил меня медали, я не знаю как правильно прокомментировать все произошедшее, потому что я отдал все силы, что мог, и этого, видимо, не хватило...

Спасибо всем болельщикам за поддержку, вы очень сильно мне помогали. Я очень расстроен, что подвел всех, кто был рядом со мной в эти дни, ведь все было так близко, но судьба медали решилась за полсекунды...», — написал Репилов.

«Я пройду этот момент стиснув зубы, и в Китае разберемся с этими везунчиками», — добавил российский саночник.

Фотогалерея финала соревнований у саночников

Напомним, «золото» в состязаниях саночников выиграл австриец Давид Глайршер.