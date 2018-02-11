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    Репилов: Разберемся с этими везунчиками в Китае

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    Роман Репилов
    На фото:Роман Репилов
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    Российский саночник Роман Репилов прокомментировал свое выступление на Олимпийских играх в Пхенчхане.

    В своем Instagram Репилов отметил, что судьбу медали решили полсекунды.

    «Это было очень тяжело... Мне говорили что Олимпиада — это такая гонка, которую нельзя спрогнозировать, это не Кубок мира или чемпионат мира, это совсем другой уровень. Сегодня я полностью это на себе прочувствовал. Третий заезд лишил меня медали, я не знаю как правильно прокомментировать все произошедшее, потому что я отдал все силы, что мог, и этого, видимо, не хватило...

    Спасибо всем болельщикам за поддержку, вы очень сильно мне помогали. Я очень расстроен, что подвел всех, кто был рядом со мной в эти дни, ведь все было так близко, но судьба медали решилась за полсекунды...», — написал Репилов.

    «Я пройду этот момент стиснув зубы, и в Китае разберемся с этими везунчиками», — добавил российский саночник.

    Фотогалерея финала соревнований у саночников

    Напомним, «золото» в состязаниях саночников выиграл австриец Давид Глайршер.

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