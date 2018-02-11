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    Глайршер – олимпийский чемпион Пхенчхана

    Санный спорт Сборная России
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    Давид Глайршер
    На фото:Давид Глайршер
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    В Пхёнчхане состоялась заключительная четвертая попытка мужских соревнований по санному спорту в рамках Олимпиады-2018.

    Победу в итоге одержал австриец Давид Глайршер, суммарное время которого составило 3 минуты 10,702 секунды.

    Второе место занял американец Крис Мэздзер – 3 минуты 10,728 секунды. Третьим стал немец Иоханнес Людвиг – 3 минуты 10,932 секунды.

    Лидировавший после трех попыток немец Феликс Лох допустил ошибку и в итоге скатился на пятую позицию.

    Фотогалерея финала соревнований у саночников

    Россияне Роман Репилов, Степан Федоров и Семен Павличенко заняли 8-е, 13-е и 14-е места соответственно.

    Олимпиада-2018. Пхёнчхан, Южная Корея
    Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. Итоговое положение

    1. Давид Глайршер (Австрия) — 3.10,702 (47,652 + 47,835 + 47,584 + 47,631)
    2. Крис Мэздзер (США) — 3,10,728 (47,800 + 47,717 + 47,534 + 47,677)
    3. Иоханнес Людвиг (Германия) — 3.10,932 (47,764 + 47,940 + 47,686 + 47,542)
    8. Роман Репилов (Россия) — 3.11,108 (47,776 + 47,740 + 47,948 + 47,644)
    13. Степан Федоров (Россия) — 3.11,608 (48,035 + 47,936 + 47,755 + 47,882)
    14. Семен Павличенко (Россия) — 3.11,859 (48,337 + 47,923 + 47,716 + 47,883)

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