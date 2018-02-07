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    Решение CAS по делам 32 российских атлетов ожидается 8 февраля

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    Россияне ожидают решения CAS
    На фото:Россияне ожидают решения CAS
    Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Пхенчхане по 32 российским спортсменам на недопуск на Олимпийские игры-2018 продолжатся в четверг, 8 февраля, сообщает «Р-Спорт».

    Об этом заявил представитель суда, подчеркнув, что решение ожидается вечером 8 февраля.

    «Мы начали заседание, завтра в 12:00 (6:00 мск) продолжим слушания. Надеюсь, что решение будет завтра к вечеру. Решения сегодня не будет», — заявил представитель CAS.

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    Также стало известно, что дела шести недопущенных до Олимпиады-2018 российских спортсменов с допинговым прошлым в кратчайшие сроки рассмотрены не будут.

    «Мы получили их апелляции, но в кратчайшие сроки они рассмотрены не будут. Это что касается шести спортсменов с допинговым прошлым», — отметил генеральный секретарь CAS Мэттью Риб.

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