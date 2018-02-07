Решение CAS по делам 32 российских атлетов ожидается 8 февраля

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Пхенчхане по 32 российским спортсменам на недопуск на Олимпийские игры-2018 продолжатся в четверг, 8 февраля, сообщает «Р-Спорт».

Об этом заявил представитель суда, подчеркнув, что решение ожидается вечером 8 февраля.

«Мы начали заседание, завтра в 12:00 (6:00 мск) продолжим слушания. Надеюсь, что решение будет завтра к вечеру. Решения сегодня не будет», — заявил представитель CAS.

Слушания по искам россиян, не приглашенных МОК на Игры, запрошены на 8-9 февраля

Также стало известно, что дела шести недопущенных до Олимпиады-2018 российских спортсменов с допинговым прошлым в кратчайшие сроки рассмотрены не будут.

«Мы получили их апелляции, но в кратчайшие сроки они рассмотрены не будут. Это что касается шести спортсменов с допинговым прошлым», — отметил генеральный секретарь CAS Мэттью Риб.