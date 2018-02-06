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Олимпиада-2018
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    Слушания по искам россиян, не приглашенных МОК на Игры, запрошены на 8-9 февраля

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    Александр Легков
    На фото:Александр Легков
    13 российских спортсменов и два тренера, не получивших приглашения МОК на Олимпийские игры-2018, подали иск в ad hoc панель CAS в Пхенчхане.

    Слушания запрошены на 8-9 февраля.

    «13 российских спортсменов и 2 тренера, победивших ранее в CAS, но так и не получивших приглашения МОК принять участие в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, подали иск в CAS в Пхенчхане в рамках специальной процедуры ad hoc.

    В целях недопущения непоправимых последствий спортсмены потребовали принятия срочных обеспечительных мер. В иске содержится ходатайство провести слушание в CAS 7-8 февраля 2018 года.

    6 февраля 2018 года те же 13 атлетов и два тренера по схожим основаниям подали аналогичный коллективный иск к МОК в суд первой инстанции трибунала Лозанны с требованием срочно обязать МОК допустить их для участия в этих Играх.

    Слушания по этому иску запрошены на 8-9 февраля 2018 года», – приводит «Р-Спорт» заявление швейцарской юридической компании «Шелленберг Виттмер Лтд.»

    Напомним, что CAS 1 февраля полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпийских игр и аннулировании результатов с Игр в Сочи.

    ОКР попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры в Пхенчхане 13 спортсменам и 2 тренерам, из данных 28 россиян, но 5 февраля получил отказ.

    В списке — Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалов, Наталья Матвеева (все – лыжные гонки), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, тренер Сергей Чудинов (все – скелетон), Александр Румянцев, Артем Кузнецов, Ольга Фаткулина (все – коньки), Татьяна Иванова и тренер Альберт Демченко (оба – сани).

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