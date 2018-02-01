ОКР просит МОК не позднее 2 февраля пригласить на Игры 15 оправданных атлетов

Олимпийский комитет России (ОКР) попросил Международный олимпийский комитет (МОК) не позднее 2 февраля направить индивидуальные приглашения на Олимпийские игры-2018 15 представителям России, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS).

Об этом сообщил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

«В соответствии с решением CAS 28 российских спортсменов были оправданы. Это означает, что со спортсменов сняты обвинения в нарушении антидопинговых правил и соответственно МОК должен вернуться к рассмотрению вопроса участия спортсменов в Олимпиаде.

Таким образом, ОКР обращается в МОК и просит не позднее 2 февраля направить приглашения для участия в играх Третьякову, Никитиной, Орловой, Легкову, Белову, Вылегжанину, Бессмертных, Шаповаловой, Матвеевой, Фаткулиной, Румянцеву, Демченко и Чудинову. Эти спортсмены были предложены, ряд других уже закончили карьеру или по другим причинам не смогут принять участие в этих Играх.

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Кроме того, ОКР вместе с федерациями решил не заполнять квоты, которые были завоеваны нашими спортсменами но не были заполнены, мы запрашиваем в МОК включение спортсменов в Олимпийские игры и просим перераспределить квоты в пользу наших спортсменов.

По пресс-релизу МОК: "основываясь на статье 61 олимпийской хартии МОК, а также в антидопинговых правилах 2014 года в пункте 11.2.1 в антидопинговой хартии говорится, что решение может быть обжаловано в спортивном арбитражном суде". Отсюда следует, что сам МОК выбрал CAS финальной инстанцией. Если он оспорит это решение, он поставит под сомнение их роль», — приводит слова Позднякова «Чемпионат».