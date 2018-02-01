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    Россия вернула первое место в медальном зачете ОИ-2014 в Сочи

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    Россия вернула первое место в медальном зачёте ОИ-2014
    На фото:Россия вернула первое место в медальном зачёте ОИ-2014
    Сборная России по итогам сегодняшнего решения CAS вернула себе первое место в общекомандном медальном зачете Олимпиады в Сочи, сообщается в пресс-релизе CAS.

    CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи решением МОК, а также восстановив их результаты на Играх-2014.

    CAS оставил в силе аннулирование результатов бобслеиста Александра Зубкова и пока не принял решение по апелляциям биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

    Таким образом, после восстановления наград, в активе сборной России станет 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей. У команды Норвегии, которая опустится на второе место в медальном зачете, также 11 золотых наград, но 5 серебряных.

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