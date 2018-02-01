Фаткулина: За время отстранения руки опускались, и хотелось все бросить

Серебряный призер Сочи-2014, конькобежкаотметила, что не ожидала оправдательного решения Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS) до Олимпийских игр.

CAS отменил решения МОК о пожизненном отстранении 28 россиян

Напомним, что 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время Игр в Сочи.

Их результаты, показанные на Олимпиаде 2014 года, восстановлены. Еще 11 российских спортсменов, в отношении которых ранее были приняты аналогичные санкции, были оправданы частично.

«Знала и верила, что будет принято справедливое решение, но не была готова к тому, что его озвучат сегодня.

Счастлива, что мы с адвокатами сумели отстоять честь спортсменов, доказали, что мы чистые, что наши награды заработаны честным трудом.

Конечно, за время отстранения руки опускались, и хотелось все бросить. Жизнь казалась адом, и я вообще не понимала, что происходит.

Но благодаря людям, которые находились рядом, болельщикам, друзьям, их поддержке я смогла выстоять и не бросить спорт.

На Олимпийские игры попасть будет проблематично, но я не отчаиваюсь. В планах участие в альтернативных играх и других стартах сезона», – приводит teamrussia.pro слова Фаткулиной.