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    Фаткулина: За время отстранения руки опускались, и хотелось все бросить

    Коньки Сборная России Допинг
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    Ольга Фаткулина
    На фото:Ольга Фаткулина
    Серебряный призер Сочи-2014, конькобежкаОльга Фаткулина отметила, что не ожидала оправдательного решения Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS) до Олимпийских игр.

    CAS отменил решения МОК о пожизненном отстранении 28 россиян

    Напомним, что 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время Игр в Сочи.

    Их результаты, показанные на Олимпиаде 2014 года, восстановлены. Еще 11 российских спортсменов, в отношении которых ранее были приняты аналогичные санкции, были оправданы частично.

    «Знала и верила, что будет принято справедливое решение, но не была готова к тому, что его озвучат сегодня.

    Счастлива, что мы с адвокатами сумели отстоять честь спортсменов, доказали, что мы чистые, что наши награды заработаны честным трудом.

    Конечно, за время отстранения руки опускались, и хотелось все бросить. Жизнь казалась адом, и я вообще не понимала, что происходит.

    Но благодаря людям, которые находились рядом, болельщикам, друзьям, их поддержке я смогла выстоять и не бросить спорт.

    На Олимпийские игры попасть будет проблематично, но я не отчаиваюсь. В планах участие в альтернативных играх и других стартах сезона», – приводит teamrussia.pro слова Фаткулиной.

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