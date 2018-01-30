Родченков и Зеппельт — против МОК и Путина

Крутое пике российского спорта

Хайо Зеппельт — немецкий журналист, последние двадцать лет специализирующийся на теме допинга, а с 2006 года снимающий для телеканала ARD фильмы в жанре журналистского расследования на ту же тему.

В своих расследованиях он успел пролить свет на допинговые проблемы испанского велогонщика Альберто Контадора, злоупотребление запрещенными веществами в Китае и Кении, а к 2014 году добрался и до России.

В декабре 2014 года на ARD вышел документальный фильм Зеппельта «Тайны о допинге: Как Россия делает своих победителей» опиравшейся на показания российской бегуньи Юлии Степановой и ее супруга, рассказавших о тотальном использовании допинга в российской лёгкой атлетике.

WADA не сбавляет давления перед Олимпиадой Всемирное антидопинговое агентство опубликовало очередной отчет о допинге в России Результатом этого фильма стало расследование, начатое Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) в отношении России.

В результате президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев был вынужден уйти со своей должности, а сама федерация была дисквалифицирована Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) за систематические нарушения, связанные с применением допинга спортсменами, в результате чего российские легкоатлеты «пролетели» мимо Олимпиады-2016 в Рио.

Именно по итогам этого расследования, проведенного комиссией под руководством бывшего вице-президента МОК канадца Дика Паунда, впервые всплыло имя главы московской лаборатории РУСАДА Григория Родченкова, который назывался пособником и соучастником действий с допингом. Тогда же появилась и первая информация о причастности ФСБ к результатам зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

Новый виток. Макларен представил очередные обвинения В Лондоне состоялась пресс-конференция главы независимой комиссии WADA В январе 2016 года Родченков перебирается в США и становится информатором ВАДА. Начинает работать новая комиссия, расследующая его показания — руководит ей канадский юрист, член Спортивного арбитражного суда профессор Ричард Макларен, работавший и в первой комиссии Паунда.

В докладе по итогам работы комиссии утверждалось, что российские власти (министерство спорта при помощи ФСБ) разработали способ подмены «грязных» допинг-проб российских спортсменов на «чистые». Впервые в этом контексте упоминается имя бывшего министра спорта страны Виталия Мутко. Тем временем Хайо Зеппельт выпускает очередной фильм из серии «Тайны о допинге: Российские отвлекающие маневры».

МОК не допустил сборную России на ОИ-2018 под своим флагом Сборная России не сможет выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане со своим флагом и гимном Начинаются проверки допинг-проб российских атлетов с предыдущих Олимпиад — страна лишается медалей Лондона-2012 и Сочи-2014, международные федерации начинают переносить запланированные для проведения в России крупные турниры.

По итогам доклада Макларена создаются еще две комиссии — одна проверяет упомянутых в нем спортсменов, другая проверяет факты о государственном вмешательстве в работу антидопинговой системы. Вторая комиссия 2 декабря 2017 года представила Исполкому МОК доклад об использовании допинга в России.

Как российским спортсменам поехать в Пхёнчхан-2018? Российских спортсменов лишили флага и гимна, но на сами Игры еще надо попасть Результатом стало то, что МОК, ввиду выявленных «систематических манипуляций антидопинговыми правилами и антидопинговой системой в России в период Олимпийских игр в Сочи с помощью методологии исчезновения позитивных проб», отстранил Олимпийский комитет России от участия в Олимпийских играх 2018 года.

Россияне получили возможность ехать на Игры как «Олимпийские атлеты из России». Спортсмены не смогут демонстрировать национальные символы, должны выступать под флагом МОК, а в случае их победы будет звучать олимпийский гимн. Всего до участия в Олимпиаде были допущены 169 российских атлетов.

Новые откровения Родченкова

В конце января 2018 года Хайо Зеппельт выпустит анонс очередного документального фильма из серии «Тайны о допинге», не последнюю роль в котором играет первое с момента бегства в США интервью Григория Родченкова, взятое журналистом еще 18 декабря, но почему-то только по телефону.

У Зеппельта, впрочем, не возникло ни малейших сомнений в том, что говорит он именно с информатором. «Голос, акцент, манера разговора – нет сомнений, это он», — заявил журналист.

О чем же рассказал Родченков? Расшифровка интервью в издании Deutschlandfunk и его русский перевод дают возможность узнать, например, о знаменитом коктейле «Дюшес», которым бывший глава московской лаборатории потчевал спортсменов на Играх в Сочи.

В состав «коктейля» входили три анаболических стероида – метенолон, тренболон и оксандролон, а также алкоголь, который вызывает ускорение сублингвального всасывания, когда вещества попадают в организм через слизистую ротовой полости, а не через желудок.

Мой коктейль не сделает из обычных спортсменов мировых лидеров. Он не доставит тебя автоматически в олимпийский финал бега на 100 метров. Помогут не коктейль, а тренировки. Но если спортсмен на 100-метровке уступает около метра, около сотой доли секунды, то мой коктейль сработает. С ним можно выиграть золото вместо серебра. Мое средство – мелочь, которая в решающий момент перевесит все в сторону атлета, но спортсмен должен быть отлично готов. Если залить ракетное топливо в бульдозер, он не станет ракетой. Даже с моей смесью. Григорий Родченков

Рассказал бывший «борец с допингом» и о методике подмены проб из «невскрываемых пробирок» на Олимпиаде в Сочи, отметив попутно, что все спортсмены, разумеется понимали, для чего нужны заранее приготовленные «чистые» пробы.

Мы по ночам меняли пробы А и В. Сначала пробу А, в тот момент мы уже могли предоставить чистую пробу в распоряжение лаборатории. Все это должно было происходить ПЕРЕД анализом первых тестов, то есть все должно было быть готово к семи утра. Это было самое важное, если сравнивать с предыдущими годами. Проба менялась не ПОСЛЕ анализа, а ДО. Потому что результат анализа перепроверялся иностранными «экспертами». А с пробой В мы поступали так. Когда мы получали пробы, приходил Блохин (агент ФСБ), брал мочу и нес ее в лабораторию, чтобы распечатать и открыть пробирки. После этого мочу с допингом заменяли на чистую, а потом с помощью разбавления либо добавления соли доводили до определенной плотности, так чтобы получалось 120 миллилитров чистой мочи. Григорий Родченков

По словам Родченкова, система употребления допинга в российском спорте существовала давно, хотя и претерпела значительные изменения в плане сокрытия накануне ОИ-2012. А еще в Пекине-2008, по его словам, все российские легкоатлеты были «под допингом».

Разумеется, такая масштабная система употребления допинга не могла существовать без государственной поддержки.

Система допинга «глубоко укоренилась» еще с советских времен. Да и после этого применение допинга в России, конечно же, перманентно развивалось дальше. И, скажем, за последние десять лет, когда я был директором антидопинговой лаборатории в Москве, то речь шла и о быстрой реакции на новые угрозы и ограничения, и о новых методах выявления допинга, и, конечно же, о том, как их обойти. Мы также должны были всегда реагировать, например, на новые требования ВАДА в том, что касалось международных стандартов для лабораторий. И далее – что самое важное – это не была моя личная инициатива. Это была командная работа. Было министерство спорта, которое все это оплачивало. Они покупали для нас самые новые инструменты, самые новые модели компьютеров. Они давали нам деньги на научные и другие исследования. У нас были хорошие информаторы, которые всегда шли на шаг впереди. Григорий Родченков

Родченков против Путина

Самой громкой частью интервью стал сегмент, логично вытекающий из рассказа о поддержке допинговой системы государством. При существующей вертикали власти и ручном управлении, санкцию на «операцию Сочи» мог дать только один человек — президент РФ Владимир Путин.

Конечно, все это шло с самого верха, от Президента. Потому что только президент мог «ангажировать» ФСБ на такое специфическое задание. Путин знал о планах по замену допинг-проб на Зимних Олимпийских играх в Сочи, он не может этого отрицать. Путин знал вообще про все. Его подход был: не скрывайте свои проблемы, рассказывайте о них и мы решим их. Мутко как-то сказал мне, что Путин очень хорошо знает, кто я такой. Цепочка была очень простая. Я отчитываюсь перед Нагорных, Нагорных перед Мутко, а Мутко перед Путиным. Игры в Сочи в России были абсолютно важнейшим проектом для Путина. Ему не нужно ничего доказывать, кроме как добиться успехов на Олимпийских играх – это было все! Григорий Родченков

Разумеется, после таких откровений главе государства пришлось реагировать, хотя ничего неожиданного он не сказал, ответив в привычной, столь любимой «простым россиянином» манере — «сам дурак».

Поймали этого придурка Родченкова, вытащили его в США. Послушайте, у человека явно проблемы и с законом – он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией. У него были попытки суицида. Ну, дай ему Бог здоровья, пусть поправится. Ну, это же о чем-то говорит. Это говорит о проблемах, и все основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще. Владимир Путин

Разозленный президент и не заметил, как сам устроил сеанс разоблачения всему министерству спорта.

Такой день: допинговые дневники Родченкова Что мы узнали из олимпийских дневников информатора WADA? Действительно, у Родченкова были проблемы с законом — в 2011 году его младшую сестру Марину обвиняли в незаконном обороте анаболических стероидов, и Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) провела обыски в доме Григория и в антидопинговом центре, но дело было закрыто.

Есть серьезные подозрения, что и с психикой у бывшего антидопингового офицера все не слишком в порядке — публикация его дневников американской прессой дает для этого основания.

Но тут возникает серьезный вопрос — почему это не было проблемой раньше, и человек с такими серьезными проблемами был нанят на столь ответственный пост накануне такого важного события, как Олимпиада в Сочи. И его кандидатура, и его работа полностью устраивали всех, пока не запахло жаренным.

Скорее всего, российские спецслужбы, в привычном для себя стиле, уголовным преследованием подцепили Родченкова «на крючок», рассчитывая на его опыт в снабжении российских спортсменов допингом на Зимней Олимпиаде в Сочи в 2014.

А об относительной здравости рассудка Григория Родченкова говорит уже тот факт, что увидев, как после начала допингового скандала один за другом скоропостижно скончались при загадочных обстоятельствах два его заместителя, он не стал дожидаться, когда придут за ним, а сбежал в США, под укрытие программы по защите свидетелей.

Поэтому, когда в интервью Зеппельту информатор жалуется на страх за свою жизнь, а на слушаниях в Спортивном арбитражном суде дает показания только по видеосвязи, не стоит смеяться над его «паранойей». Как известно, тот кто дает показания против российских спецслужб, внезапно может обнаружить в своем чае радиоактивные материалы, даже если находится далеко от Родины.

Хитрый план Зеппельта?

С чем же связан выход столь резонансного интервью, накануне зимней Олимпиады в Пхенчхане? Каковы мотивы Хайо Зеппельта?

Немецкий журналист был очень недоволен последним решением МОК и итогами работы комиссии под руководством Самюэля Шмида, искавшей руку государства в допинговой системе России.

С самого начала было ясно, что Томас Бах защищают Россию. Дает зеленый свет государственной системе допинга. Они просто должны заплатить: как за парковку. Как будто ничего не случилось. Это пиар-трюк, призванный спасти лицо МОК: десятинедельная дисквалификация ОКР. МОК заключил грязную сделку с Москвой, чтобы избежать бойкота со стороны России? Хайо Зеппельта

Для заявлений скандального немца есть определенные основания. Многих удивило, почему российские власти так благосклонно восприняли вердикт Международного олимпийского комитета, отвергли вариант с бойкотом Игр-2018 и даже частично признали свою вину.

Главный сказал: «едем». Россияне должны выступить на ОИ-2018 Президент России не будет препятствовать отдельным спортсменам участвовать в Олимпийских играх Если подумать, то ларчик открывается довольно просто — МОК затормозил на полпути. Сказал «А», Томас Бах тут же плотно сомкнул губы, чтобы случайно не ляпнуть «Б».

Ведь «систематические манипуляции антидопинговыми правилами и антидопинговой системой в России», из-за которых был дисквалифицирован Олимпийский комитет России, невозможны без прямого содействия властей.

Да, бывший во время ОИ-2014 министром спорта Виталий Мутко и его заместитель Юрий Нагорных были пожизненно «забанены» МОК, но было бы очень наивно думать, что министерство спорта пошло бы на такую серьезную аферу без санкции главы государства, и самовольно отдавало бы приказы агентам ФСБ по подмене проб. В нашей стране спецслужбы вертят министрами как хотят, а не наоборот.

Новый удар по сборной России Число российских звезд, не допущенных на Олимпиаду-2018, стремительно выросло Но на то, чтобы выдвигать какие-то обвинения в адрес Владимира Путина у МОК просто не хватает пороху. Не исключено, что своим новым фильмом и скандальным интервью Родченкова Хайо Зеппельт пытается подтолкнуть МОК на более решительные действия, или хотя бы на создание очередной, шестой или седьмой по счету комиссии, которая более тщательно изучит причастность российских властей к допинговому скандалу. Пусть даже комиссия эта будет созвана уже после ОИ-2018.

Получится ли у Зеппельта это сделать? Почему бы и нет. Общественное мнение имеет в западном мире куда большее влияние, чем в России, а громкие обвинения в адрес Путина на фоне еще не утихшего скандала с вмешательством в выборы США, могут послужить серьезным пинком под зад МОК.