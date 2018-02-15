Золото лыжницы Рагниль Хаги в гонке на 10 километров
Норвежская лыжница Рагниль Хага одержала победу в гонке на 10 километров. Второе место заняла шведка Шарлотта Калла, а третий результат показали сразу две лыжницы: Марит Бьорген из Норвегии и Криста Пармакоски из Финляндии. Россиянка Анастасия Седова финишировала на восьмой строчке. Еще две наши соотечественницы - Анна Нечаевская и Алиса Жамбалова - заняли 10-е и 17-е места соответственно
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